Путін визнав провал окупантів в Україні: з'явилася важлива деталь

Під час наради з керівництвом Міноборони та Генштабу РФ 7 жовтня Володимир Путін фактично визнав провал у війні проти України. Диктатор заявив, що за 2025 рік російські війська змогли захопити лише близько 1% української території.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Як повідомляє DW, Путін заявив, що з початку року російські окупаційні сили нібито взяли під контроль “майже п’ять тисяч квадратних кілометрів — 4900 — і 212 населених пунктів”.

Журналісти наголосили, що наведені Путіним цифри свідчать про значне уповільнення темпів наступу, адже 4900 км² — це менше ніж 1% площі України.

Водночас ще у серпні аналітики DeepState зазначали, що за понад тисячу днів повномасштабної війни російська армія окупувала менше 1% українських територій.

Нагадаємо, що найбільших просувань російські війська досягли в перші місяці вторгнення. Однак завдяки контрнаступальним діям Сил оборони України на півночі, а також у Харківській та Херсонській областях, вдалося звільнити значну частину тимчасово захоплених територій.

Також "Коментарі" писали про те, що заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що "ініціатива з врегулювання" війни в Україні, яка з’явилася після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа на Алясці, вичерпала себе. Таким чином в МЗС РФ фактично визнали, що дипломатичний прорив між Москвою та Вашингтоном не відбувся.

Сергій Рябков у коментарях російським ЗМІ визнав провал мирних ініціатив, які могли бути реалізовані після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці.



Російський дипломат заявив, що у цьому винна "деструктивну діяльність європейських держав", які нібито заважають мирному врегулюванню війни в Україні.