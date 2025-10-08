logo_ukra

BTC/USD

124145

ETH/USD

4542.61

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін визнав провал окупантів в Україні: з'явилася важлива деталь
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін визнав провал окупантів в Україні: з'явилася важлива деталь

Суттєве уповільнення темпів наступу росіян зафіксував навіть офіційний Кремль.

8 жовтня 2025, 20:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Під час наради з керівництвом Міноборони та Генштабу РФ 7 жовтня Володимир Путін фактично визнав провал у війні проти України. Диктатор заявив, що за 2025 рік російські війська змогли захопити лише близько 1% української території.

Путін визнав провал окупантів в Україні: з'явилася важлива деталь

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Як повідомляє DW, Путін заявив, що з початку року російські окупаційні сили нібито взяли під контроль “майже п’ять тисяч квадратних кілометрів — 4900 — і 212 населених пунктів”.

Журналісти наголосили, що наведені Путіним цифри свідчать про значне уповільнення темпів наступу, адже 4900 км² — це менше ніж 1% площі України.

Водночас ще у серпні аналітики DeepState зазначали, що за понад тисячу днів повномасштабної війни російська армія окупувала менше 1% українських територій.

Нагадаємо, що найбільших просувань російські війська досягли в перші місяці вторгнення. Однак завдяки контрнаступальним діям Сил оборони України на півночі, а також у Харківській та Херсонській областях, вдалося звільнити значну частину тимчасово захоплених територій.

Також "Коментарі" писали про те, що заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що "ініціатива з врегулювання" війни в Україні, яка з’явилася після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа на Алясці, вичерпала себе. Таким чином в МЗС РФ фактично визнали, що дипломатичний прорив між Москвою та Вашингтоном не відбувся.

Сергій Рябков у коментарях російським ЗМІ визнав провал мирних ініціатив, які могли бути реалізовані після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці.

 Російський дипломат заявив, що у цьому винна "деструктивну діяльність європейських держав", які нібито заважають мирному врегулюванню війни в Україні.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.dw.com/uk/putin-pidtverdiv-so-rf-zahopila-mense-1-teritorii-ukraini-v-2025-roci/a-74271998?maca=ukr-rss-ukr-all-1496-rdf
Теги:

Новини

Всі новини