Путин признал провал окупантов в Украине: появилась важная деталь

В ходе совещания с руководством Минобороны и Генштаба РФ 7 октября Владимир Путин фактически признал провал в войне против Украины. Диктатор заявил, что за 2025 год российские войска смогли захватить всего около 1% украинской территории.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как сообщает DW, Путин заявил, что с начала года российские оккупационные силы якобы взяли под контроль "почти пять тысяч квадратных километров — 4900 — и 212 населенных пунктов".

Журналисты подчеркнули, что приведенные Путиным цифры свидетельствуют о значительном замедлении темпов наступления, ведь 4900 км² — это менее 1% площади Украины.

В то же время еще в августе аналитики DeepState отмечали, что за более чем тысячу дней полномасштабной войны российская армия оккупировала менее 1% украинских территорий.

Напомним, что наибольшие продвижения российские войска достигли в первые месяцы вторжения. Однако благодаря контрнаступательным действиям Сил обороны Украины на севере, а также в Харьковской и Херсонской областях удалось освободить значительную часть временно захваченных территорий.

Также "Комментарии" писали о том, что заступник министра иностранных дел России Сергей Рябко заявил, что "инициатива по урегулированию" войны в Украине, которая появилась после встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, исчерпала себя. Таким образом, в МИД РФ фактически признали, что дипломатический прорыв между Москвой и Вашингтоном не произошел.

Сергей Рябков в комментариях российским СМИ признал провал мирных инициатив, которые могли быть реализованы после встречи Путина и Трампа на Аляске.



Российский дипломат заявил, что в этом виновата "деструктивная деятельность европейских государств", якобы мешающих мирному урегулированию войны в Украине.