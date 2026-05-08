Путін визначив три цілі для наступу в Укарїні: експерт вказав на особливу загрозу

Росія продовжує весняно-літню наступальну кампанію, намагаючись тиснути одразу на кількох напрямках. Після провалу першого ривка ворог змінив тактику, поєднуючи удари дронами, КАБами та штурмові дії піхоти. Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко повідомив, що першу хвилю наступу Сили оборони України зірвали.

Експерт наголосив, що ворог не зміг реалізувати свій початковий задум на ключових ділянках фронту, зокрема на Покровському, Запорізькому та Куп’янському напрямках. Сили оборони завдали окупантам значних втрат і змусили змінити підхід до бойових дій.

"Тепер Росія переходить до другої хвилі кампанії, а ближче до другої половини літа може спробувати і третю", — пояснив Мусієнко.

За його словами, нова стратегія Москви спрямована на постійне виснаження української оборони: удари по позиціях, пошук слабких місць та створення напруженої ситуації на різних напрямках.

Ключовими завданнями ворога залишаються:

Донеччина та контроль над Донецькою областю з одночасним збільшенням присутності в Запорізькій та Дніпропетровській областях і створенням буферної зони на Харківщині та Сумщині.

Повітряний тиск на український тил, удари по оборонно-промислових і енергетичних об’єктах, що мають послабити потенціал держави для ведення довготривалої війни.

Постійне тримання ЗСУ в напрузі, щоб підривати готовність до оборони та шукати шляхи прориву.

Мусієнко підкреслив, що українське командування відстежує всі ці загрози та коригує дії, щоб нейтралізувати спроби ворога досягти своїх цілей. Попри зміну тактики, загарбники не відмовляються від стратегічних задумів, а лише намагаються адаптуватися до умов на фронті.

Портал "Коментарі" вже писав, що Російській Федерації необхідне коротке перемир’я, щоб отримати можливість вести війська у "сіру зону" на лінії фронту та проводити інфільтрацію вглиб українських позицій, що дозволяє підготуватися до подальших бойових дій. Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.