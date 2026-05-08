Путин определил три цели для наступления в Украине: эксперт указал на особую угрозу

Россия продолжает весенне-летнюю наступательную кампанию, пытаясь давить сразу на нескольких направлениях. После провала первого рывка враг сменил тактику, совмещая удары дронами, кабами и штурмовые действия пехоты. Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко сообщил , что первую волну наступления Силы обороны Украины сорвали.

Фото: из открытых источников

Эксперт подчеркнул, что враг не смог реализовать свой первоначальный замысел на ключевых участках фронта, в частности, на Покровском, Запорожском и Купянском направлениях. Силы обороны нанесли оккупантам значительные потери и заставили изменить подход к боевым действиям.

"Теперь Россия переходит ко второй волне кампании, а ближе ко второй половине лета может попробовать и третью", — пояснил Мусиенко.

По его словам, новая стратегия Москвы направлена на постоянное истощение украинской обороны: удары по позициям, поиск слабых мест и создание напряженной ситуации по разным направлениям.

Ключевыми задачами врага остаются:

Донетчина и контроль над Донецкой областью с одновременным увеличением присутствия в Запорожской и Днепропетровской областях и созданием буферной зоны в Харьковской и Сумской областях.

Воздушное давление на украинский тыл, удары по оборонно-промышленным и энергетическим объектам, которые ослабят потенциал государства для ведения долговременной войны.

Постоянное содержание ВСУ в напряжении, чтобы взрывать готовность к обороне и искать пути прорыва.

Мусиенко подчеркнул, что украинское командование отслеживает все эти угрозы и корректирует действия, чтобы нейтрализовать попытки врага достичь своих целей. Несмотря на смену тактики, захватчики не отказываются от стратегических замыслов, а пытаются адаптироваться к условиям на фронте.

Портал "Комментарии" уже писал , что Российской Федерации необходимо короткое перемирие, чтобы получить возможность вести войска в "серую зону" на линии фронта и проводить инфильтрацию вглубь украинских позиций, что позволяет подготовиться к дальнейшим боевым действиям. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.