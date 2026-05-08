logo

BTC/USD

79664

ETH/USD

2280.78

USD/UAH

43.8

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин определил три цели для наступления в Украине: эксперт указал на особую угрозу
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин определил три цели для наступления в Украине: эксперт указал на особую угрозу

ВСУ остановили первое масштабное наступление России и не позволили врагу продвинуться на ключевых направлениях фронта

8 мая 2026, 10:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия продолжает весенне-летнюю наступательную кампанию, пытаясь давить сразу на нескольких направлениях. После провала первого рывка враг сменил тактику, совмещая удары дронами, кабами и штурмовые действия пехоты. Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко сообщил , что первую волну наступления Силы обороны Украины сорвали.

Путин определил три цели для наступления в Украине: эксперт указал на особую угрозу

Фото: из открытых источников

Эксперт подчеркнул, что враг не смог реализовать свой первоначальный замысел на ключевых участках фронта, в частности, на Покровском, Запорожском и Купянском направлениях. Силы обороны нанесли оккупантам значительные потери и заставили изменить подход к боевым действиям.

"Теперь Россия переходит ко второй волне кампании, а ближе ко второй половине лета может попробовать и третью", — пояснил Мусиенко.

По его словам, новая стратегия Москвы направлена на постоянное истощение украинской обороны: удары по позициям, поиск слабых мест и создание напряженной ситуации по разным направлениям.

Ключевыми задачами врага остаются:

Донетчина и контроль над Донецкой областью с одновременным увеличением присутствия в Запорожской и Днепропетровской областях и созданием буферной зоны в Харьковской и Сумской областях.

Воздушное давление на украинский тыл, удары по оборонно-промышленным и энергетическим объектам, которые ослабят потенциал государства для ведения долговременной войны.

Постоянное содержание ВСУ в напряжении, чтобы взрывать готовность к обороне и искать пути прорыва.

Мусиенко подчеркнул, что украинское командование отслеживает все эти угрозы и корректирует действия, чтобы нейтрализовать попытки врага достичь своих целей. Несмотря на смену тактики, захватчики не отказываются от стратегических замыслов, а пытаются адаптироваться к условиям на фронте.

Портал "Комментарии" уже писал , что Российской Федерации необходимо короткое перемирие, чтобы получить возможность вести войска в "серую зону" на линии фронта и проводить инфильтрацию вглубь украинских позиций, что позволяет подготовиться к дальнейшим боевым действиям. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/persha-hvilya-rosiyskogo-nastupu-zahlinulasya-shho-rosiya-gotuye_n3063932
Теги:

Новости

Все новости