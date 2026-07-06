Путін віддав наказ знищувати АЗС України лише через це: деталі плану РФ шокують

Російські удари по автозаправних станціях не мають жодного стратегічного значення для військової логістики України. Їхня головна мета — посіяти паніку серед цивільного населення, створити додаткові побутові труднощі та завдати удару по повсякденному життю українців. Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовий експерт Іван Тимочко.

Атаки по АЗС. Фото: з відкритих джерел

За його словами, автозаправні станції належать до об'єктів роздрібної торгівлі паливом і забезпечують насамперед потреби цивільного транспорту. Запаси пального на таких об'єктах є порівняно невеликими, тому вони не можуть відігравати суттєвої ролі у забезпеченні армії.

"Удари по АЗС — це удари по цивільній логістиці. На військове забезпечення вони практично не впливають, адже там зберігаються невеликі обсяги пального", — пояснив Тимочко.

Експерт наголосив, що система забезпечення українського війська побудована зовсім інакше. Армія використовує окремі канали постачання, спеціальні види пального, мастил та іншу логістику, яка не пов'язана із мережею звичайних автозаправних станцій.

За словами Тимочка, військова інфраструктура є автономною і відокремленою від цивільного сектору, тому удари по АЗС не здатні суттєво вплинути на боєздатність українських підрозділів.

Водночас такі атаки створюють реальну небезпеку для мирних жителів. Через обстріли виникає ризик загибелі працівників заправок і водіїв, які можуть перебувати на території АЗС під час атаки. Крім того, українські автозаправні комплекси давно перестали бути лише місцем продажу пального. Тут працюють магазини, можна придбати необхідні товари, скористатися зв'язком або зарядити мобільні пристрої.

На думку експерта, Кремль також намагається створити враження, що економічні труднощі охоплюють не лише Росію, а й Україну. Оскільки великих нафтопереробних підприємств, доступних для атак, в Україні майже не залишилося, окупанти обирають доступніші цивільні об'єкти, намагаючись посилити психологічний тиск на населення та дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Польщі триває політична дискусія навколо інформації про можливе постачання Україні ракет до систем Patriot. Після повідомлень про те, що такі поставки могли здійснюватися без широкого інформування парламенту, Міністерство оборони заявило про готовність оприлюднити повну інформацію щодо військової допомоги, наданої Києву з 2022 року. Водночас в оточенні президента Кароля Навроцького виступили проти такого кроку.