Российские удары по автозаправочным станциям не имеют никакого стратегического значения для военной логистики Украины. Их главная цель — посеять панику среди гражданского населения, создать дополнительные бытовые трудности и нанести удар по повседневной жизни украинцев. Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный эксперт Иван Тимочко.

АТаки по АЗС. Фото: из открытых источников

По его словам, автозаправочные станции относятся к объектам розничной торговли топливом и обеспечивают, прежде всего, потребности гражданского транспорта. Запасы горючего на таких объектах сравнительно невелики, поэтому они не могут играть существенной роли в обеспечении армии.

"Удары по АЗС – это удары по гражданской логистике. На военное обеспечение они практически не влияют, ведь там сохраняются небольшие объемы горючего", – пояснил Тимочко.

Эксперт подчеркнул, что система обеспечения украинской армии построена совсем иначе. Армия использует отдельные каналы поставки, специальные виды горючего, смазочных масел и другую логистику, которая не связана с сетью обычных автозаправочных станций.

По словам Тимочка, военная инфраструктура автономна и отделена от гражданского сектора, поэтому удары по АЗС не способны существенно повлиять на боеспособность украинских подразделений.

В то же время, такие атаки создают реальную опасность для мирных жителей. Из-за обстрелов возникает риск гибели работников заправок и водителей, которые могут находиться на территории АЗС во время атаки. Кроме того, украинские автозаправочные комплексы давно перестали быть только местом продажи горючего. Здесь работают магазины, можно приобрести необходимые товары, использовать связь или зарядить мобильные устройства.

По мнению эксперта, Кремль также пытается создать впечатление, что экономические затруднения охватывают не только Россию, но и Украину. Поскольку крупных нефтеперерабатывающих предприятий, доступных для атак, в Украине почти не осталось, оккупанты выбирают более доступные гражданские объекты, пытаясь усилить психологическое давление на население и дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Польше продолжается политическая дискуссия вокруг информации о возможной поставке Украине ракет в системы Patriot. После сообщений о том, что такие поставки могли осуществляться без широкого информирования парламента, Министерство обороны заявило о готовности обнародовать полную информацию о военной помощи, предоставленной Киеву с 2022 года. В то же время, в окружении президента Кароля Навроцкого выступили против такого шага.