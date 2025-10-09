Путін видав новий жорсткий наказ: названо місто, якому загрожує пекло

Президент Володимир Зеленський заявив, що російське командування поставило своїм військам завдання терміново захопити Покровськ, не зважаючи на втрати. Про це глава держави повідомив, посилаючись на доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Фото: з відкритих джерел

За словами президента, найзапекліші бої нині тривають саме на Покровському та Добропільському напрямках.

"Контрнаступальна операція триває. Вона надзвичайно складна, але дуже своєчасна і, що найважливіше, — результативна. Вважаємо, що вона зірвала російську літню наступальну кампанію", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що лише під час бойових дій на Добропільському напрямку українські сили з 21 серпня знищили понад 7 тисяч окупантів, а загальні втрати ворога перевищили 12 тисяч.

Зеленський підкреслив, що основне досягнення операції — це злам російських стратегічних планів.

"Ворог планував окупувати значну частину Донбасу до листопада. Спочатку йшлося про вересень, потім змістили терміни. Наш контрнаступ фактично зруйнував ці наміри", — сказав президент.

За даними української розвідки та перехоплень, російське командування нині вимагає захопити Покровськ негайно — "за будь-яку ціну". При цьому ворог щодня зазнає значних втрат — до 200 солдатів щодня.

Також президент звернув увагу на загострення на Новопавлівському напрямку. За його словами, росіяни зосередили тут сили чотирьох армій та намагаються утримати під контролем кілька населених пунктів.

"Це наступний великий виклик для наших сил. Наразі вісім сіл перебували під вогневим контролем або загрозою з боку диверсійних груп. Чотири з них уже повністю звільнені, за інші — тривають бої", — повідомив Зеленський.

Як вже писали "Коментарі", уряд Угорщини прийняв рішення підтримати заборону на постачання російського зрідженого природного газу (ЗПГ) до країн Євросоюзу. Це обмеження стане частиною нового, 19-го пакету санкцій проти Росії.