Путин издал новый жесткий приказ: назван город, которому грозит ад

Президент Владимир Зеленский заявил, что российское командование поставило своим войскам задачу срочно захватить Покровск, несмотря на потери. Об этом глава государства сообщил, ссылаясь на доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
По словам президента, самые ожесточенные бои продолжаются именно на Покровском и Добропольском направлениях.
"Контрнаступательная операция продолжается. Она очень сложная, но очень своевременная и, что самое важное, — результативная. Считаем, что она сорвала российскую летнюю наступательную кампанию", — подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что только во время боевых действий на Добропольском направлении украинские силы с 21 августа уничтожили более 7 тысяч окупантов, а общие потери врага превысили 12 тысяч.
Зеленский подчеркнул, что основное достижение операции – это слом российских стратегических планов.
"Враг планировал оккупировать значительную часть Донбасса до ноября. Сначала речь шла о сентябре, потом сместили сроки. Наше контрнаступление фактически разрушило эти намерения", — сказал президент.
По данным украинской разведки и перехватов, российское командование сейчас требует захватить Покровск немедленно — "любой ценой". При этом враг ежедневно несет значительные потери — до 200 солдат ежедневно.
Также президент обратил внимание на обострение в Новопавловском направлении. По его словам, россияне сосредоточили здесь силы четырех армий и пытаются удержать под контролем несколько населённых пунктов.
"Это следующий большой вызов для наших сил. В настоящее время восемь сел находились под огневым контролем или угрозой со стороны диверсионных групп. Четыре из них уже полностью уволены, за другие — продолжаются бои", — сообщил Зеленский.
