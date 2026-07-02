Путін уже воює не за Київ: на Заході заявили про кардинальну зміну цілей Кремля

Стратегія Кремля у війні проти України зазнала помітних змін порівняно з першими місяцями повномасштабного вторгнення. Якщо 2022 року Москва публічно заявляла про намір захопити Київ, провести так звані "демілітаризацію" та "денацифікацію" України, то зараз пріоритети, на думку західних аналітиків, суттєво змістилися. Такий висновок міститься у публікації аналітика Джека Бакбі для National Security Journal.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Автор зазначає, що останні заяви Володимира Путіна щодо готовності до переговорів свідчать про зміну акцентів російської політики. При цьому Кремль, як і раніше, наголошує, що світ можливий виключно на умовах Москви і з урахуванням так званих "реалій на землі".

На думку Бакбі, подібна риторика супроводжується зростаючими внутрішніми проблемами Росії. Одним із чинників він називає масштабну кампанію українських далекобійних ударів по військових об'єктах, нафтопереробних заводах, паливних базах та іншій критично важливій інфраструктурі на території РФ.

Аналітик звертає увагу, що через ці атаки російському командуванню довелося перекидати частину систем протиповітряної оборони з фронту для захисту стратегічних об'єктів усередині країни. Це, на його думку, свідчить про зміну пріоритетів Кремля, який змушений приділяти дедалі більше уваги безпеці власного тилу.

При цьому офіційні заяви Москви про досягнення цілей так званої "спеціальної військової операції" стають менш конкретними. Якщо раніше йшлося про масштабну зміну політичного устрою України, то тепер російська влада значно частіше говорить про необхідність захистити власну територію та інфраструктуру.

Автор приходить до висновку, що нинішня стратегія Кремля все більше зводиться до спроб мінімізувати наслідки українських ударів, які впливають не лише на військову, а й економічну стійкість Росії. За оцінкою Бакбі, саме захист ключових об'єктів сьогодні стає одним із головних завдань російського керівництва.

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