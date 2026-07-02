Путин уже воюет не за Киев: на Западе заявили о кардинальной смене целей Кремля

Стратегия Кремля в войне против Украины претерпела заметные изменения по сравнению с первыми месяцами полномасштабного вторжения. Если в 2022 году Москва публично заявляла о намерении захватить Киев, провести так называемые "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины, то сейчас приоритеты, по мнению западных аналитиков, существенно сместились. Такой вывод содержится в публикации аналитика Джека Бакби для National Security Journal.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Автор отмечает, что последние заявления Владимира Путина о готовности к переговорам свидетельствуют об изменении акцентов российской политики. При этом Кремль по-прежнему подчеркивает, что мир возможен исключительно на условиях Москвы и с учетом так называемых "реалий на земле".

По мнению Бакби, подобная риторика сопровождается растущими внутренними проблемами России. Одним из факторов он называет масштабную кампанию украинских дальнобойных ударов по военным объектам, нефтеперерабатывающим заводам, топливным базам и другой критически важной инфраструктуре на территории РФ.

Аналитик обращает внимание, что из-за этих атак российскому командованию пришлось перебрасывать часть систем противовоздушной обороны с фронта для защиты стратегических объектов внутри страны. Это, по его мнению, свидетельствует о смене приоритетов Кремля, который вынужден уделять все больше внимания безопасности собственного тыла.

При этом официальные заявления Москвы о достижении целей так называемой "специальной военной операции" становятся все менее конкретными. Если раньше речь шла о масштабном изменении политического устройства Украины, то теперь российские власти значительно чаще говорят о необходимости защитить собственную территорию и инфраструктуру.

Автор приходит к выводу, что нынешняя стратегия Кремля все больше сводится к попыткам минимизировать последствия украинских ударов, которые оказывают влияние не только на военную, но и на экономическую устойчивость России. По оценке Бакби, именно защита ключевых объектов сегодня становится одной из главных задач российского руководства.

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