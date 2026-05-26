logo_ukra

BTC/USD

76843

ETH/USD

2099.99

USD/UAH

44.24

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін у повному відчаї підвищує ставки: озвучено шокуючий прогноз нового плану диктатора
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін у повному відчаї підвищує ставки: озвучено шокуючий прогноз нового плану диктатора

Кремль намагається зберегти контроль, використовуючи терор, пропаганду та погрози нової ескалації, однак усе виразніше проявляються ознаки глибокої системної кризи

26 травня 2026, 09:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Політичний оглядач Юрій Бондаров зазначає, що Росія нині, як ніколи за весь період війни, наблизилася до ризику стратегічного провалу та глибокої кризи. Водночас керівництво Кремля, зокрема Володимир Путін, намагається знайти нові сценарії ескалації, які могли б дати змогу "дотиснути" ситуацію на свою користь.

Путін у повному відчаї підвищує ставки: озвучено шокуючий прогноз нового плану диктатора

Фото: з відкритих джерел

Серед можливих ризикованих кроків, за оцінкою автора, можуть розглядатися спроби розширення конфлікту на інші регіони, зокрема провокації в районі Балтійських країн із метою розхитування єдності НАТО. Також не виключається подальша мобілізаційна кампанія та втягування нових ресурсів у війну.

Причину такої поведінки Бондаров пояснює поєднанням внутрішніх проблем у Росії та інформаційної ізоляції керівництва. Попри зростаючі економічні та соціальні труднощі, російська влада щодня отримує викривлені звіти про нібито успіхи на фронті, що створює ілюзію контролю та підживлює ідею продовження війни. Окремо автор згадує і зовнішні фактори, які впливають на політичні рішення Кремля.

На цьому тлі, за його словами, посилюються інформаційні та психологічні атаки: поширення пропаганди, робота бот-мереж, спроби дискредитації українських перемог і підриву довіри до державних інституцій. Такі дії супроводжуються терором і спробами розхитати ситуацію всередині України.

Попри складність ситуації, аналітик наголошує, що загальна картина свідчить про вразливість Росії. На його думку, саме наближення до потенційної поразки пояснює різке загострення риторики та збільшення кількості погроз.

Водночас очікується, що інформаційний тиск і спроби деморалізації суспільства лише зростатимуть, супроводжуючись новими хвилями дезінформації та закликами до капітуляції на тлі продовження бойових дій. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Міністерство закордонних справ Польщі виступило із жорсткою заявою на адресу Росії, попередивши про наслідки будь-яких атак на польські дипломатичні установи, що працюють в Україні. У Варшаві підкреслили, що подібні дії будуть розцінюватися як навмисні та свідомо сплановані кроки, а не випадкові інциденти.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/iu.bogdanov/posts/pfbid02ENQAjtXnDB4LwYxpkmuuH394nKzg5abVzczrXnDNaa7dkcMPftc68Td3JfZmrr9Tl
Теги:

Новини

Всі новини