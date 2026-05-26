Путін у повному відчаї підвищує ставки: озвучено шокуючий прогноз нового плану диктатора

Політичний оглядач Юрій Бондаров зазначає, що Росія нині, як ніколи за весь період війни, наблизилася до ризику стратегічного провалу та глибокої кризи. Водночас керівництво Кремля, зокрема Володимир Путін, намагається знайти нові сценарії ескалації, які могли б дати змогу "дотиснути" ситуацію на свою користь.

Серед можливих ризикованих кроків, за оцінкою автора, можуть розглядатися спроби розширення конфлікту на інші регіони, зокрема провокації в районі Балтійських країн із метою розхитування єдності НАТО. Також не виключається подальша мобілізаційна кампанія та втягування нових ресурсів у війну.

Причину такої поведінки Бондаров пояснює поєднанням внутрішніх проблем у Росії та інформаційної ізоляції керівництва. Попри зростаючі економічні та соціальні труднощі, російська влада щодня отримує викривлені звіти про нібито успіхи на фронті, що створює ілюзію контролю та підживлює ідею продовження війни. Окремо автор згадує і зовнішні фактори, які впливають на політичні рішення Кремля.

На цьому тлі, за його словами, посилюються інформаційні та психологічні атаки: поширення пропаганди, робота бот-мереж, спроби дискредитації українських перемог і підриву довіри до державних інституцій. Такі дії супроводжуються терором і спробами розхитати ситуацію всередині України.

Попри складність ситуації, аналітик наголошує, що загальна картина свідчить про вразливість Росії. На його думку, саме наближення до потенційної поразки пояснює різке загострення риторики та збільшення кількості погроз.

Водночас очікується, що інформаційний тиск і спроби деморалізації суспільства лише зростатимуть, супроводжуючись новими хвилями дезінформації та закликами до капітуляції на тлі продовження бойових дій.

