logo

BTC/USD

76843

ETH/USD

2099.99

USD/UAH

44.24

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин в полном отчаянии повышает ставки: озвучен шокирующий прогноз нового плана диктатора
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин в полном отчаянии повышает ставки: озвучен шокирующий прогноз нового плана диктатора

Кремль пытается сохранить контроль, используя террор, пропаганду и угрозы новой эскалации, однако все более отчетливо проявляются признаки глубокого системного кризиса.

26 мая 2026, 09:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Политический обозреватель Юрий Бондаров отмечает , что Россия сейчас, как никогда за весь период войны, приблизилась к риску стратегического провала и глубочайшего кризиса. В то же время, руководство Кремля, в частности Владимир Путин, пытается найти новые сценарии эскалации, которые могли бы дать возможность "дожать" ситуацию в свою пользу.

Путин в полном отчаянии повышает ставки: озвучен шокирующий прогноз нового плана диктатора

Фото: из открытых источников

Среди возможных рискованных шагов, по оценке автора, могут быть рассмотрены попытки расширения конфликта на другие регионы, в частности провокации в районе Балтийских стран с целью расшатывания единства НАТО. Также не исключается дальнейшая мобилизационная кампания и вовлечение новых ресурсов в войну.

Предпосылку такового поведения Бондаров разъясняет сочетанием внутренних заморочек в России и информационной изоляции управления. Несмотря на возрастающие экономические и социальные трудности, российские власти ежедневно получают искаженные отчеты о якобы успехах на фронте, что создает иллюзию контроля и подпитывает идею продолжения войны. Отдельно автор упоминает и внешние факторы, влияющие на политические решения Кремля.

На этом фоне, по его словам, усиливаются информационные и психологические атаки: распространение пропаганды, работа бот-сетей, попытки дискредитации украинских побед и подрыв доверия к государственным институтам. Такие действия сопровождаются террором и попытками расшатать ситуацию внутри Украины.

Несмотря на сложность ситуации, аналитик подчеркивает, что общая картина свидетельствует об уязвимости России. По его мнению, именно приближение к потенциальному поражению объясняет резкое обострение риторики и увеличение количества угроз.

В то же время, ожидается, что информационное давление и попытки деморализации общества будут только расти, сопровождаясь новыми волнами дезинформации и призывами к капитуляции на фоне продолжения боевых действий.  

Портал "Комментарии" уже писал , что Министерство иностранных дел Польши выступило с жестким заявлением в адрес России, предупредив о последствиях любых атак на работающие в Украине польские дипломатические учреждения. В Варшаве подчеркнули, что подобные действия будут расцениваться как умышленные и заведомо спланированные шаги, а не случайные инциденты.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/iu.bogdanov/posts/pfbid02ENQAjtXnDB4LwYxpkmuuH394nKzg5abVzczrXnDNaa7dkcMPftc68Td3JfZmrr9Tl
Теги:

Новости

Все новости