Путин в полном отчаянии повышает ставки: озвучен шокирующий прогноз нового плана диктатора

Политический обозреватель Юрий Бондаров отмечает , что Россия сейчас, как никогда за весь период войны, приблизилась к риску стратегического провала и глубочайшего кризиса. В то же время, руководство Кремля, в частности Владимир Путин, пытается найти новые сценарии эскалации, которые могли бы дать возможность "дожать" ситуацию в свою пользу.

Фото: из открытых источников

Среди возможных рискованных шагов, по оценке автора, могут быть рассмотрены попытки расширения конфликта на другие регионы, в частности провокации в районе Балтийских стран с целью расшатывания единства НАТО. Также не исключается дальнейшая мобилизационная кампания и вовлечение новых ресурсов в войну.

Предпосылку такового поведения Бондаров разъясняет сочетанием внутренних заморочек в России и информационной изоляции управления. Несмотря на возрастающие экономические и социальные трудности, российские власти ежедневно получают искаженные отчеты о якобы успехах на фронте, что создает иллюзию контроля и подпитывает идею продолжения войны. Отдельно автор упоминает и внешние факторы, влияющие на политические решения Кремля.

На этом фоне, по его словам, усиливаются информационные и психологические атаки: распространение пропаганды, работа бот-сетей, попытки дискредитации украинских побед и подрыв доверия к государственным институтам. Такие действия сопровождаются террором и попытками расшатать ситуацию внутри Украины.

Несмотря на сложность ситуации, аналитик подчеркивает, что общая картина свидетельствует об уязвимости России. По его мнению, именно приближение к потенциальному поражению объясняет резкое обострение риторики и увеличение количества угроз.

В то же время, ожидается, что информационное давление и попытки деморализации общества будут только расти, сопровождаясь новыми волнами дезинформации и призывами к капитуляции на фоне продолжения боевых действий.

Портал "Комментарии" уже писал , что Министерство иностранных дел Польши выступило с жестким заявлением в адрес России, предупредив о последствиях любых атак на работающие в Украине польские дипломатические учреждения. В Варшаве подчеркнули, что подобные действия будут расцениваться как умышленные и заведомо спланированные шаги, а не случайные инциденты.