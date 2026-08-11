Путін у паніці різко змінив ставку у війні: озвучено тривожну заяву про новий план диктатора у війні

Росія посилила ракетні та дронові атаки по Україні, зокрема по Києву та Запоріжжю. У ніч проти 11 серпня окупанти застосували балістичні ракети, "Циркони", КАБи та безпілотники. Внаслідок удару по Запоріжжю загинули шестеро людей, ще 19 були поранені. Військовий експерт Роман Світан вважає, що активізація російських атак пов'язана з відсутністю перспектив для армії РФ досягти значного прориву на фронті.

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За його словами, Москва накопичила сили, однак не має достатніх ресурсів для оперативного прориву української оборони.

"Росіяни пішли врознос. Через те, що на лінії бойового зіткнення просування немає, вони перейшли до ударів по тилах, щоб зламати волю українців", — заявив Світан.

Експерт зазначив, що удари по українських містах та інфраструктурі не дають Росії вирішальної переваги безпосередньо на полі бою. Водночас вони мають психологічну та політичну мету — посилити тиск на Україну.

"Активізація таких ударів відбувається напередодні так званих мирних ініціатив", — наголосив Світан.

Він пов'язує ракетний терор із можливими новими переговорними форматами. На думку експерта, Кремль намагається продемонструвати силу та змусити Київ погодитися на умови, вигідні Росії.

"Весь сенс тероризму в цьому: спочатку вийти на переговорний контакт, висунути вимоги, а потім тиснути через удари", — пояснив військовий експерт.

Світан також звернув увагу на те, що російські війська використовують потужне озброєння проти цивільної та критичної інфраструктури.

"Це в чистому вигляді тероризм, пов'язаний із нав'язуванням тих умов капітуляції, на які погоджується Москва", — резюмував він.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна наближається до опалювального сезону на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів, посилення російських ударів по енергетичній інфраструктурі та невирішених кадрових і політичних питань. Політолог Володимир Цибулько вважає, що головна проблема влади полягає не у відсутності активності, а в тому, що численні дії не дають необхідного результату.