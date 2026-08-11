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Путин в панике резко изменил ставку в войне: озвучено тревожное заявление о новом плане диктатора в войне

Из-за отсутствия перспектив масштабного прорыва на фронте Кремль делает ставку на удары по тылу и пытается использовать их как инструмент давления перед возможными переговорами

11 августа 2026, 16:45
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Клименко Елена

Россия усилила ракетные и дроновые атаки по Украине, в частности, по Киеву и Запорожью. В ночь на 11 августа кафиры применили баллистические ракеты, "Цирконы", КАБы и беспилотники. В результате удара по Запорожью погибли шесть человек, еще 19 были ранены. Военный эксперт Роман Свитан считает, что активизация российских атак связана с отсутствием перспектив для армии РФ добиться значительного прорыва на фронте.

Путин в панике резко изменил ставку в войне: озвучено тревожное заявление о новом плане диктатора в войне

Фото: из открытых источников

По его словам, Москва накопила силы, однако не располагает достаточными ресурсами для оперативного прорыва украинской обороны.

"Россияне пошли вразнос. Из-за того, что на линии боевого столкновения продвижения нет, они перешли к ударам по тылам, чтобы сломать волю украинцев", — заявил Свитан.

Эксперт отметил, что удары по украинским городам и инфраструктуре не дают России решающего преимущества прямо на поле боя. В то же время они преследуют психологическую и политическую цель — усилить давление на Украину.

"Активизация таких ударов проходит накануне так называемых мирных инициатив", — подчеркнул Свитан.

Он связывает ракетный террор с новыми переговорными форматами. По мнению эксперта, Кремль пытается продемонстрировать силу и заставить Киев согласиться на условия, выгодные России.  

"Весь смысл терроризма в этом: сначала выйти на переговорный контакт, выдвинуть требования, а затем давить из-за ударов", — пояснил военный эксперт.

Рассвет также обратил внимание на то, что российские войска используют мощное вооружение против гражданской и критической инфраструктуры.

"Это в чистом виде терроризм, связанный с навязыванием условий капитуляции, на которые соглашается Москва", — резюмировал он.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина приближается к отопительному сезону на фоне дефицита ракет-перехватчиков, усиления российских ударов по энергетической инфраструктуре и нерешенных кадровых и политических вопросов. Политолог Владимир Цыбулько считает, что главная проблема власти состоит не в отсутствии активности, а в том, что многочисленные действия не приносят необходимого результата.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pWW6fkHpxa0
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