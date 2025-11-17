Путін у панічному страху: названо вкрай несподіваний сценарій припинення війни

Шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Аслунд висловив думку, що завершення війни проти України може настати внаслідок внутрішніх подій у самій Росії. На його переконання, зміна влади через переворот є більш реалістичним сценарієм, ніж дипломатичні домовленості, адже, як наголосив експерт, більшість воєн у світовій історії рідко закінчувалися переговорами.

Фото: з відкритих джерел

Аслунд навів приклад Першої світової війни, яка не завершилася традиційною мирною угодою, а стала поштовхом до революцій у Німеччині.

"Це, по суті, ідеальний сценарій для завершення нинішньої війни – падіння Путіна внаслідок внутрішнього перевороту в Москві. І саме цього Путін, очевидно, боїться найбільше", – зазначив експерт.

Економіст наголосив, що вирішальним фактором у можливій зміні влади стане розуміння російської елітою того, що політика Кремля все більше суперечить національним інтересам.

"Економічне зростання фактично зупинилося. Інфляція становить 8-10% і, ймовірно, зростатиме далі. Можливості для подорожей різко скоротилися. Економіка стагнує як фінансово, так і технологічно. Путін шкодить власному народу, і питання лише в тому, коли достатньо людей усвідомлять це і вирішать, що час йому піти".

Він вважає, що усунення Путіна стало б природним завершенням війни, проте наголосив, що передбачити конкретні терміни розвитку подій неможливо.

Він також прокоментував можливий вплив США на припинення конфлікту. На його думку, Сполучені Штати під керівництвом Дональда Трампа не могли суттєво вплинути на ситуацію.

"Ми знаємо, що Трамп був готовий віддати Путіну решту Донецької області в обмін на щось абсолютно незрозуміле. Путін прагнув отримати територію, яку не зміг захопити силою, і сподівався просто отримати її від Трампа за столом переговорів. Саме таку роль Кремль відводив Трампу", — підсумував дипломат.

