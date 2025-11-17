Путин в паническом страхе: назван крайне неожиданный сценарий прекращения войны

Шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд выразил мнение, что завершение войны против Украины может наступить в результате внутренних событий в самой России. По его убеждению, смена власти из-за переворота является более реалистичным сценарием, чем дипломатические договоренности, ведь, как подчеркнул эксперт, большинство войн в мировой истории редко заканчивались переговорами.

Аслунд привел пример Первой мировой войны, которая не завершилась традиционным мирным соглашением, а стала толчком к революциям в Германии.

"Это, по сути, идеальный сценарий для завершения нынешней войны – падение Путина в результате внутреннего переворота в Москве. И именно этого Путин, очевидно, боится больше всего", – отметил эксперт.

Экономист подчеркнул, что решающим фактором в возможной смене власти станет понимание российской элитой того, что политика Кремля все больше противоречит национальным интересам.

"Экономический рост фактически остановился. Инфляция составляет 8-10% и, вероятно, будет расти дальше. Возможности для путешествий резко сократились. Экономика стагнирует как финансово, так и технологически. Путин вредит собственному народу, и вопрос лишь в том, когда достаточно людей осознают это и решат, что пора ему уйти".

Он считает, что устранение Путина стало бы естественным завершением войны, однако подчеркнул, что предусмотреть конкретные сроки развития событий невозможно.

Он также прокомментировал возможное влияние США на прекращение конфликта. По его мнению, Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа не могли оказать существенного влияния на ситуацию.

"Мы знаем, что Трамп был готов отдать Путину остальную часть Донецкой области в обмен на что-то совершенно непонятное. Путин стремился получить территорию, которую не смог захватить силой, и надеялся просто получить ее от Трампа за столом переговоров. Именно такую роль Кремль отводил Трампу", — подытожил дипломат.

