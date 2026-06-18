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Путін терміново збирається до бункера через смертельну зброю: у РФ паніка через рішення сусіда

Путін уже відреагував на цей крок, висунувши безпідставні та суперечливі звинувачення

18 червня 2026, 10:00
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Клименко Елена

Фінляндія може стати однією з країн, де потенційно розміщуватиметься ядерний потенціал НАТО, що безпосередньо наблизить його до північних кордонів Росії. Таке припущення з’явилося після того, як фінський парламент ухвалив рішення скасувати багаторічну заборону на розміщення озброєнь масового ураження на території держави. Про це повідомляє Express.

Путін терміново збирається до бункера через смертельну зброю: у РФ паніка через рішення сусіда

Фото: з відкритих джерел

Цей крок викликав різку реакцію в Москві. Російське керівництво розцінило його як загрозу власній безпеці, особливо з огляду на спільний сухопутний кордон між Росією та Фінляндією довжиною понад 1300 кілометрів. У Кремлі заявили, що розширення військової присутності НАТО поблизу російських рубежів нібито створює нові ризики для регіону.

Володимир Путін у своїх заявах поставив під сумнів доцільність вступу Фінляндії до Альянсу, стверджуючи, що між країнами не існувало територіальних суперечок. Він також звинуватив Гельсінкі у нібито планах скористатися ослабленням Росії.

"Навіщо Фінляндія вступила до НАТО? Чи були у нас якісь територіальні суперечки з Фінляндією? Ні! Все давно залагоджено. Навіщо вони тоді вступили до НАТО? В надії, що тут все впаде, і вони відразу налетять і заберуть все, що зможуть. Вони вже будують кордон уздовж річки Сестра", — занервував кремлівський диктатор. 

На тлі політичної риторики Росія паралельно посилює військову активність уздовж кордонів країн НАТО. За даними супутникової розвідки, останніми роками поблизу фінського напрямку було збудовано нові військові об’єкти, включно з казармами, складами боєприпасів та майданчиками для техніки.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна зміцнює оборонні позиції на кордоні з Білоруссю через побоювання, що Росія поступово залучає режим Олександра Лукашенка до своєї війни проти України. Хоча наразі відсутні ознаки підготовки нового масштабного наступу з білоруської території, у Києві вважають, що Москва може використовувати Білорусь як інструмент тиску та потенційний плацдарм для ширшої ескалації конфлікту проти України та європейських держав, пише The Guardian.



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