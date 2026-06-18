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Путин срочно собирается в бункер из-за смертельного оружия: в РФ паника из-за решения соседа

Путин уже отреагировал на этот шаг, выдвинув безосновательные и противоречивые обвинения

18 июня 2026, 10:00
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Клименко Елена

Финляндия может стать одной из стран, где потенциально будет размещаться ядерный потенциал НАТО, непосредственно приблизивший его к северным границам России. Такое предположение последовало после того, как финский парламент принял решение отменить многолетний запрет на размещение вооружений массового поражения на территории государства. Об этом сообщает Express.

Путин срочно собирается в бункер из-за смертельного оружия: в РФ паника из-за решения соседа

Фото: из открытых источников

Этот шаг вызвал резкую реакцию в Москве. Российское руководство расценило его как угрозу собственной безопасности, особенно учитывая общую сухопутную границу между Россией и Финляндией протяженностью более 1300 километров. В Кремле заявили, что расширение военного присутствия НАТО вблизи российских рубежей, якобы, создает новые риски для региона.

Владимир Путин в своих заявлениях поставил под вопрос целесообразность вступления Финляндии в Альянс, утверждая, что между странами не существовало территориальных споров. Он также обвинил Хельсинки в якобы планах воспользоваться ослаблением России.

"Зачем Финляндия вступила в НАТО? Были ли у нас какие-то территориальные споры с Финляндией? Нет! Все давно улажено. Зачем они тогда вступили в НАТО? В надежде, что здесь все упадет, и они сразу налетят и отнимут все, что смогут. Они уже строят границу вдоль реки Сестра", — занервничал кремлевский диктатор.

На фоне политической риторики Россия параллельно усиливает военную активность вдоль границ стран НАТО. По данным спутниковой разведки, в последние годы вблизи финского направления были построены новые военные объекты, включая казармы, склады боеприпасов и площадки для техники.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина укрепляет оборонительные позиции на границе с Беларусью из-за опасений, что Россия постепенно привлекает режим Александра Лукашенко к своей войне против Украины. Хотя отсутствуют признаки подготовки нового масштабного наступления с белорусской территории, в Киеве считают, что Москва может использовать Беларусь как инструмент давления и потенциальный плацдарм для более широкой эскалации конфликта против Украины и европейских государств, пишет The Guardian.



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