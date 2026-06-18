Финляндия может стать одной из стран, где потенциально будет размещаться ядерный потенциал НАТО, непосредственно приблизивший его к северным границам России. Такое предположение последовало после того, как финский парламент принял решение отменить многолетний запрет на размещение вооружений массового поражения на территории государства. Об этом сообщает Express.

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Этот шаг вызвал резкую реакцию в Москве. Российское руководство расценило его как угрозу собственной безопасности, особенно учитывая общую сухопутную границу между Россией и Финляндией протяженностью более 1300 километров. В Кремле заявили, что расширение военного присутствия НАТО вблизи российских рубежей, якобы, создает новые риски для региона.

Владимир Путин в своих заявлениях поставил под вопрос целесообразность вступления Финляндии в Альянс, утверждая, что между странами не существовало территориальных споров. Он также обвинил Хельсинки в якобы планах воспользоваться ослаблением России.

"Зачем Финляндия вступила в НАТО? Были ли у нас какие-то территориальные споры с Финляндией? Нет! Все давно улажено. Зачем они тогда вступили в НАТО? В надежде, что здесь все упадет, и они сразу налетят и отнимут все, что смогут. Они уже строят границу вдоль реки Сестра", — занервничал кремлевский диктатор.

На фоне политической риторики Россия параллельно усиливает военную активность вдоль границ стран НАТО. По данным спутниковой разведки, в последние годы вблизи финского направления были построены новые военные объекты, включая казармы, склады боеприпасов и площадки для техники.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина укрепляет оборонительные позиции на границе с Беларусью из-за опасений, что Россия постепенно привлекает режим Александра Лукашенко к своей войне против Украины. Хотя отсутствуют признаки подготовки нового масштабного наступления с белорусской территории, в Киеве считают, что Москва может использовать Беларусь как инструмент давления и потенциальный плацдарм для более широкой эскалации конфликта против Украины и европейских государств, пишет The Guardian.