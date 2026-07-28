Путін тепер точно не піде на переговори про мир: на Заході попередили про катастрофу для України

Посилення санкцій, економічного тиску та військових втрат Росії не обов'язково змусить Кремль негайно сісти за стіл переговорів. Навпаки, на першому етапі Володимир Путін може вдатися до ще більшої ескалації війни, щоб продемонструвати силу та зберегти контроль над російськими елітами. До такого висновку дійшли автори аналітичного матеріалу Foreign Policy.

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Аналітики зазначають, що поширене на Заході припущення про те, що військові невдачі автоматично підштовхнуть Москву до компромісу, може не спрацювати. У персоналістичних авторитарних режимах лояльність найближчого оточення лідера залежить від його здатності забезпечувати перемоги, фінансові ресурси та власне політичне виживання. Тому будь-які поступки без досягнення заявлених цілей можуть бути сприйняті як слабкість.

Водночас економічні проблеми в Росії продовжують наростати. За даними видання, українські безпілотники від початку року майже 200 разів атакували російські нафтопереробні підприємства. Це призвело до дефіциту пального, а виробництво бензину, за оцінками авторів, уже приблизно на третину відстає від внутрішнього попиту. Така ситуація скорочує доходи Кремля та посилює фінансовий тиск на російську владу.

У Foreign Policy припускають, що відповіддю Москви може стати нове загострення. Насамперед ідеться про масовані ракетні удари по українських містах із розрахунком на дефіцит ракет для систем Patriot. Крім того, Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України — лише цього року, за даними видання, було здійснено близько 250 ударів по об'єктах "Нафтогазу".

Ще одним напрямком Кремль вважає гібридний тиск на європейські країни, намагаючись послабити підтримку України. Одночасно всередині Росії посилюються репресії: розширюються повноваження силових структур, зростає кількість справ про "державну зраду", обмежується доступ до популярних месенджерів та інтернету.

На думку авторів, реальні переговори стануть можливими лише тоді, коли для Кремля продовження війни стане небезпечнішим, ніж пошук компромісу. Для цього Росія має одночасно зіткнутися з військовою, економічною та внутрішньополітичною кризами. До того часу Україні та її союзникам рекомендують посилювати протиповітряну оборону, нарощувати санкційний тиск і завдавати ударів по ключових елементах російської військової логістики.

Портал "Коментарі" вже писав, що Європейська комісія не має сумнівів у законності санкцій, запроваджених проти російської фігуристки Тетяни Навки, яка є дружиною речника Кремля Дмітрія Пєскова. Так у Брюсселі відреагували на повідомлення про те, що вона намагається через суд домогтися скасування економічних обмежень, введених Євросоюзом у 2022 році.