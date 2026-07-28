Путин теперь точно не пойдет на переговоры о мире: на Западе предупредили о катастрофе для Украины

Ужесточение санкций, экономического давления и военных потерь России не обязательно заставит Кремль немедленно сесть за стол переговоров. Напротив, на первом этапе Владимир Путин может прибегнуть к еще большей эскалации войны, чтобы продемонстрировать силу и сохранить контроль над российскими элитами. К такому выводу пришли авторы аналитического материала Foreign Policy.

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Аналитики отмечают, что распространенное на Западе предположение, что военные неудачи автоматически подтолкнут Москву к компромиссу, может не сработать. В персоналистических авторитарных режимах лояльность ближайшего окружения лидера зависит от его способности обеспечивать победы, финансовые ресурсы и политическое выживание. Поэтому любые уступки без заслуги заявленных целей могут быть восприняты как слабость.

В то же время, экономические проблемы в России продолжают нарастать. По данным издания, украинские беспилотники с начала года почти в 200 раз атаковали российские нефтеперерабатывающие предприятия. Это привело к дефициту горючего, а производство бензина, по оценкам авторов, уже примерно на треть отстает от внутреннего спроса. Такая ситуация сокращает доходы Кремля и усиливает финансовое давление на российские власти.

В Foreign Policy предполагают, что ответом Москвы может стать новое обострение. В первую очередь речь идет о массированных ракетных ударах по украинским городам с расчетом на дефицит ракет для систем Patriot. Кроме того, Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины — только в этом году, по данным издания, было произведено около 250 ударов по объектам "Нефтегаза".

Еще одним направлением Кремль считает гибридное давление на европейские страны, пытаясь ослабить поддержку Украины. Одновременно внутри России усиливаются репрессии: расширяются полномочия силовых структур, растет количество дел о "государственной измене", ограничивается доступ к популярным мессенджерам и интернету.

По мнению авторов, реальные переговоры станут возможны только тогда, когда для Кремля продолжение войны станет более опасным, чем поиск компромисса. Для этого Россия должна одновременно столкнуться с военным, экономическим и внутриполитическим кризисом. К тому времени Украине и ее союзникам рекомендуют усиливать противовоздушную оборону, наращивать санкционное давление и наносить удары по ключевым элементам российской военной логистики.

Портал "Комментарии" уже писал , что Европейская комиссия не сомневается в законности санкций, введенных против российской фигуристки Татьяны Навки, которая является женой спикера Кремля Дмитрия Пескова. Так, в Брюсселе отреагировали на сообщения о том, что она пытается через суд добиться отмены экономических ограничений, введенных Евросоюзом в 2022 году.