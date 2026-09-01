Путін свідомо загнав себе у найгіршу із можливий пасток: озвучено приголомшливу заяву про загрозу для РФ



















У Росії поступово посилюються проблеми, які можуть змусити Володимира Путіна шукати інший формат війни проти України або погоджуватися на переговорний сценарій. Йдеться не лише про економічні втрати чи витрачені ресурси, а й про відсутність результатів, які Кремль міг би представити російському суспільству як перемогу. Про це заявив політолог Ігор Рейтерович, аналізуючи останні сигнали з Москви та активізацію переговорів навколо України.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: slovoidilo

За його словами, для Путіна принциповим залишається питання Донбасу. Російський лідер може вважати завершення війни без досягнення цієї мети особистою поразкою, оскільки російська політична система не пробачає демонстрації слабкості.

"Він, схоже, ухвалив рішення про ескалацію війни проти України, оскільки вважає, що в разі завершення війни без захоплення Донбасу його життя опиниться в небезпеці. Поки що жодна політична чи економічна проблема для Путіна не є фатальною, тому що він вважає, що треба діяти принципово і ніколи не проявляти слабкості", — пояснив Рейтерович.

Водночас ситуація всередині РФ, за оцінкою політолога, поступово змінюється. Суспільство втомлюється від затяжної війни, а довіра до пропаганди знижується. Дедалі гострішим стає питання, чого Росія фактично досягла за роки повномасштабної агресії.

"Головною проблемою стали навіть не ресурси, які витратили на цю війну, і не відсутність якихось військових успіхів. Для багатьох проблемою став згаяний час. Фактично п'ять років триває повномасштабна війна. Це повний провал. І теза про те, що “цар не справжній”, поступово починає домінувати принаймні в частині оточення Путіна", — зазначив політолог.

Рейтерович звернув увагу й на падіння рейтингу схвалення Путіна та песимістичні настрої серед частини російської еліти. На цьому тлі Кремлю доводиться одночасно демонструвати готовність продовжувати війну і залишати для себе можливість переговорного маневру.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну із застосуванням реактивних безпілотників, балістичних ракет та керованих авіабомб. Унаслідок ударів загинули 12 людей, ще десятки отримали поранення. Президент України Володимир Зеленський заявив, що масштаби втрат безпосередньо залежать від кількості засобів протиповітряної оборони, які має Україна.