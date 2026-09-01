Путин сознательно загнал себя в худшую из возможных ловушек: озвучено потрясающее заявление об угрозе для РФ



















В России постепенно усугубляются проблемы, которые могут заставить Владимира Путина искать другой формат войны против Украины или соглашаться на переговорный сценарий. Речь идет не только об экономических потерях или израсходованных ресурсах, но и об отсутствии результатов, которые Кремль мог бы представить российскому обществу как победу. Об этом заявил политолог Игорь Рейтерович, анализируя последние сигналы из Москвы и активизацию переговоров по Украине.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: slovoidilo

По его словам, для Путина принципиальным остается вопрос Донбасса. Российский лидер может считать завершение войны без достижения этой цели личным поражением, поскольку российская политическая система не прощает демонстрации слабости.

"Он, похоже, принял решение об эскалации войны против Украины, поскольку считает, что в случае завершения войны без захвата Донбасса его жизнь окажется в опасности. Пока что ни одна политическая или экономическая проблема для Путина не роковая, потому что он считает, что нужно действовать принципиально и никогда не проявлять слабости", — пояснил Рейтерович.

В то же время, ситуация внутри РФ, по оценке политолога, постепенно меняется. Общество устает от затяжной войны, а доверие к пропаганде снижается. Все острее становится вопрос, чего Россия фактически достигла за годы полномасштабной агрессии.

"Главной проблемой стали даже не ресурсы, потратившие на эту войну, и не отсутствие каких-то военных успехов. Для многих проблемой стало потраченное время. Фактически пять лет длится полномасштабная война. Это полный провал. И тезис о том, что "царь не настоящий", постепенно начинает доминировать по крайней мере в части — отметил по крайней мере в части — отметил по крайней мере в части.

Рейтерович обратил внимание на падение рейтинга одобрения Путина и пессимистические настроения среди части российской элиты. На этом фоне Кремлю приходится одновременно демонстрировать готовность продолжать войну и оставлять возможность переговорного маневра.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия совершила масштабную комбинированную атаку на Украину с применением реактивных беспилотников, баллистических ракет и управляемых авиабомб. В результате ударов погибли 12 человек, еще десятки получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштабы потерь напрямую зависят от количества средств противовоздушной обороны, которыми располагает Украина.