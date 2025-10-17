Путін скоро відчує на собі козирі Зеленського: названо несподіваний сценарій

Напередодні зустрічі між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Вашингтоні, Київ готує нову ініціативу співпраці зі США у сфері оборонних технологій. Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з перебігом перемовин, Україна запропонує Сполученим Штатам спільне виробництво безпілотників.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, йдеться про запуск виробництва українських дронів на американській або європейській території з подальшим постачанням цих систем до армії США.

"Ми ведемо переговори щодо унікального партнерства з обміну технологіями, яке відкриє для США доступ до передових українських дронів. Це не лише стратегічно важливо для України, але й посилить безпеку самих Сполучених Штатів та їхніх союзників", — заявила посол України у США Ольга Стефанішина.

Окрім безпілотників, обговорення стосуватиметься і теми енергетики. Україна зацікавлена у постачанні американського скрапленого газу (LNG), аби компенсувати втрати енергетичної інфраструктури, завдані останніми російськими обстрілами. За словами джерел Bloomberg, Київ пропонує США взаємовигідну модель: зброя та енергоносії в обмін на доступ до українських військових розробок, які вже успішно застосовуються на полі бою.

Також українська сторона порушила питання розширення співпраці з американським бізнесом. Зокрема, йдеться про можливість використання українських підземних газосховищ для зберігання американського LNG з метою подальшого експорту до Європи на вигідних умовах.

