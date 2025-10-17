Путин скоро почувствует на себе козыри Зеленского: назван неожиданный сценарий

В преддверии встречи между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Вашингтоне Киев готовит новую инициативу сотрудничества с США в сфере оборонных технологий. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, Украина предложит Соединенным Штатам совместное производство беспилотников.

Фото: из открытых источников

По информации издания, речь идет о запуске производства украинских дронов на американской или европейской территории с последующей поставкой этих систем в армию США.

"Мы ведем переговоры по уникальному партнерству по обмену технологиями, которое откроет для США доступ к передовым украинским дронам. Это не только стратегически важно для Украины, но и усилит безопасность самих Соединенных Штатов и их союзников", — заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Кроме беспилотников обсуждение будет касаться и темы энергетики. Украина заинтересована в поставке американского сжиженного газа (LNG), чтобы компенсировать потери энергетической инфраструктуры, причиненные последними российскими обстрелами. По словам источников Bloomberg, Киев предлагает США взаимовыгодную модель: оружие и энергоносители в обмен на доступ к украинским военным разработкам, уже успешно применяемым на поле боя.

Также украинская сторона подняла вопрос расширения сотрудничества с американским бизнесом. В частности, речь идет о возможности использования украинских подземных газохранилищ для хранения американского LNG с целью дальнейшего экспорта в Европу на выгодных условиях.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия понесла значительно больший ущерб от военных атак Украины, чем от экономических санкций, введенных западными странами. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время Киевского международного экономического форума.