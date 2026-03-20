Путін серйозно поклав око на важливого союзника України: деталі нової спецоперації РФ

Російські спецслужби розпочали масштабну операцію з вивчення та картографування критичної інфраструктури Швеції, створюючи підґрунтя для потенційних диверсій та саботажу. Про це повідомляє український Центр протидії дезінформації при РНБО, посилаючись на дані Служби безпеки Швеції.

За інформацією шведських спецслужб, Росія може вдатися до більш ризикованих та непередбачуваних кроків на території країни. Агенти Кремля отримували завдання систематично фіксувати й картографувати об’єкти, що мають критичне значення для національної оборони. Під увагу потрапляють не лише військові цілі, а й об’єкти енергетики, транспортної інфраструктури та цифрові системи, що забезпечують функціонування держави.

Експерти наголошують, що подібне збирання даних може свідчити про підготовку до можливих диверсій або саботажу. Швеція вже неодноразово стикалася з кібератаками, порушенням свого повітряного простору російською авіацією та диверсіями проти підводної інфраструктури в Балтійському морі. Такі інциденти підкреслюють високий рівень загрози з боку РФ і вимагають підвищеної пильності з боку шведських органів безпеки.

Крім того, шведська влада фіксує використання нетипових методів впливу: раніше були виявлені представниці Російської православної церкви, підозрювані у співпраці з військовою розвідкою РФ. Це свідчить про комплексний підхід Москви до ведення гібридної війни в Європі.

"Дії РФ у Швеції демонструють системність — від збору розвідувальної інформації до підготовки та потенційного виконання диверсійних операцій. Це підтверджує розширення гібридної агресії Кремля проти європейських країн, яка набирає дедалі більших масштабів", — зазначили в Центрі протидії дезінформації.

