Путин серьезно положил глаз на важного союзника Украины: детали новой спецоперации РФ

Российские спецслужбы начали масштабную операцию по изучению и картографированию критической инфраструктуры Швеции, создавая основу для потенциальных диверсий и саботажа. Об этом сообщает украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО, ссылаясь на данные Службы безопасности Швеции.

По информации шведских спецслужб, Россия может предпринять более рискованные и непредсказуемые шаги на территории страны. Агенты Кремля получали задачу систематически фиксировать и картографировать объекты, имеющие критическое значение для национальной обороны. Во внимание попадают не только военные цели, но и объекты энергетики, транспортной инфраструктуры и цифровые системы, обеспечивающие функционирование государства.

Эксперты отмечают, что подобный сбор данных может свидетельствовать о подготовке к возможным диверсиям или саботажу. Швеция уже не раз сталкивалась с кибератаками, нарушением своего воздушного пространства российской авиацией и диверсиями против подводной инфраструктуры в Балтийском море. Такие инциденты подчеркивают высокий уровень угрозы со стороны РФ и требуют повышенной бдительности со стороны шведских органов безопасности.

Кроме того, шведские власти фиксируют использование нетипичных методов влияния: ранее были обнаружены представительницы Русской православной церкви, подозреваемые в сотрудничестве с военной разведкой РФ. Это свидетельствует о комплексном подходе Москвы к ведению гибридной войны в Европе.

"Действия РФ в Швеции демонстрируют системность — от сбора разведывательной информации до подготовки и потенциального выполнения диверсионных операций. Это подтверждает расширение гибридной агрессии Кремля против европейских стран, которая набирает все большие масштабы", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

