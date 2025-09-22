Путін ще жорсткіше добиватиме Україну: на Заході попередили про нову небезпеку

Росія адаптувала свою тактику на полі бою, почавши активно використовувати дрони не лише проти військової інфраструктури, а й проти мобільного транспорту та цивільних об’єктів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Фото: 24 Канал

Як зазначає видання, раніше атаки на дороги та військові колони були поодинокими, але нині РФ здійснює їх систематично. Російські війська впровадили нові типи безпілотників, зокрема ті, що працюють через оптоволоконний зв’язок і не піддаються впливу українських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Також використовуються так звані "материнські" дрони — великі апарати, які запускають менші ударні безпілотники із-за меж фронту.

У зоні постійного ризику тепер не лише склади та магістралі, а й пересувні цілі — автобуси, легкові авто, логістичні колони. Жертвами дедалі частіше стають цивільні. Один із таких випадків стався у Краматорську, де дрон влучив у місцевий ринок.

Стандартні засоби захисту, такі як протидронові сітки, не дають гарантії безпеки. Оператори дронів цілеспрямовано знищують опори цих конструкцій, перетворюючи їх на уламки. Це значно ускладнює логістику — постачання фронту затримується, колони змушені рухатись уночі, а великі вантажівки замінюють меншими автомобілями.

Українські військові визнають, що ресурси для повного захисту транспортних шляхів обмежені. Навіть надсучасні радари, які коштують мільйони доларів, покривають лише обмежені ділянки.

Аналітики вважають, що успіх осінньої кампанії значною мірою залежатиме від здатності сторін зруйнувати логістику одна одної.

Нагадаємо, 22 вересня російські війська завдали ударів по Сумській, Київській та Запорізькій областях.

