Путин будет еще жестче добивать Украину: на Западе предупредили о новой опасности

Россия адаптировала свою тактику на поле боя, начав активно использовать дроны не только против военной инфраструктуры, но и мобильного транспорта и гражданских объектов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Фото: 24 Канал

Как отмечает издание, ранее атаки на дороги и военные колонны были единичными, но сейчас РФ осуществляет их систематически. Российские войска внедрили новые типы беспилотников, в частности работающие через оптоволоконную связь и не поддающиеся влиянию украинских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также используются так называемые "материнские" дроны — большие аппараты, запускающие меньшие ударные беспилотники из-за пределов фронта.

В зоне постоянного риска теперь не только склады и магистрали, но и передвижные цели – автобусы, легковые автомобили, логистические колонны. Жертвами все чаще становятся гражданские. Один из таких случаев произошел в Краматорске, где дрон попал в местный рынок.

Стандартные средства защиты, такие как противодроновые сетки, не дают гарантии безопасности. Операторы дронов целенаправленно уничтожают опоры этих конструкций, превращая их в обломки. Это значительно усложняет логистику — снабжение фронта задерживается, колонны вынуждены двигаться ночью, а большие грузовики заменяют меньшими автомобилями.

Украинские военные признают, что ресурсы для полной защиты транспортных дорог ограничены. Даже сверхсовременные радары, которые стоят миллионы долларов, покрывают только ограниченные участки.

Аналитики считают, что успех осенней кампании будет в значительной степени зависеть от способности сторон разрушить логистику друг друга.

