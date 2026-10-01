Путін розповів, чому Росія почала війну проти України

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Slava Kot
Російський диктатор Володимир Путін знову заявив, що Росія нібито не розпочинала війну проти України, а була "змушена захищатися". Таку версію очільник Кремля озвучив під час пленарного засідання дискусійного клубу "Валдай".
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
За словами Путіна, Росію нібито навмисно поставили в умови, за яких вона була "змушена" застосувати зброю. Російський диктатор стверджує, що Москва не починала бойові дії, а начебто відповідала на агресію.
Путін також повторив уже відомі тези російської пропаганди про нібито "переслідування росіян" в Україні та "русофобію". Він заявив, що Україна нібито перетворила це на державну ідеологію, а Захід начебто використовує конфлікт як інструмент для завдання Росії стратегічної поразки.
Зауважимо, що обставини початку повномасштабної війни суперечать цій версії Путіна. 24 лютого 2022 року саме Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції", після чого російські війська розпочали масштабне вторгнення на територію України з кількох напрямків.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що очільник ЦРУ в Москві передав Путіну жорстке попередження через війну.
Також "Коментарі" писали, що генсек Марк Рютте відреагував на ядерні погрози Росії щодо НАТО.