Путін розповів, чому Росія почала війну проти України

Російський диктатор Володимир Путін знову заявив, що Росія нібито не розпочинала війну проти України, а була "змушена захищатися". Таку версію очільник Кремля озвучив під час пленарного засідання дискусійного клубу "Валдай".

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За словами Путіна, Росію нібито навмисно поставили в умови, за яких вона була "змушена" застосувати зброю. Російський диктатор стверджує, що Москва не починала бойові дії, а начебто відповідала на агресію.

"Правда щодо України полягає в тому, що не Росія почала воювати, а з Росією почали воювати. Росію навмисно поставили в ситуацію, коли вона була змушена захищатися, використовуючи зброю, і відповідати", — заявив очільник Кремля.

Путін також повторив уже відомі тези російської пропаганди про нібито "переслідування росіян" в Україні та "русофобію". Він заявив, що Україна нібито перетворила це на державну ідеологію, а Захід начебто використовує конфлікт як інструмент для завдання Росії стратегічної поразки.

"Не треба було перетворювати русофобію та вбивство російських людей на державну ідеологію в Україні", — додав Путін.

Зауважимо, що обставини початку повномасштабної війни суперечать цій версії Путіна. 24 лютого 2022 року саме Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції", після чого російські війська розпочали масштабне вторгнення на територію України з кількох напрямків.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що очільник ЦРУ в Москві передав Путіну жорстке попередження через війну.

Також "Коментарі" писали, що генсек Марк Рютте відреагував на ядерні погрози Росії щодо НАТО.