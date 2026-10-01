Путин рассказал, почему Россия начала войну против Украины

Российский диктатор Владимир Путин снова заявил, что Россия якобы не начинала войну против Украины, а была "вынуждена защищаться". Такую версию глава Кремля озвучил во время пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам Путина, Россию якобы намеренно поставили в условия, при которых она была "вынуждена" применить оружие. Российский диктатор утверждает, что Москва не начинала боевых действий, а вроде бы отвечала на агрессию.

"Правда в отношении Украины состоит в том, что не Россия начала воевать, а с Россией начали воевать. Россию намеренно поставили в ситуацию, когда она была вынуждена защищаться, используя оружие и отвечать", — заявил глава Кремля.

Путин также повторил уже известные тезисы российской пропаганды о якобы "преследовании россиян" в Украине и "русофобии". Он заявил, что Украина якобы превратила это в государственную идеологию, а Запад вроде бы использует конфликт как инструмент для нанесения России стратегического поражения.

"Не нужно было превращать русофобию и убийство русских людей в государственную идеологию в Украине", — добавил Путин.

Заметим, что обстоятельства начала полномасштабной войны противоречат этой версии Путина. 24 февраля 2022 именно Путин объявил о начале "специальной военной операции", после чего российские войска начали масштабное вторжение на территорию Украины по нескольким направлениям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава ЦРУ в Москве передал Путину жесткое предупреждение из-за войны.

Также "Комментарии" писали, что генсек Марк Рютте отреагировал на ядерные угрозы России по отношению к НАТО.