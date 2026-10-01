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Путин рассказал, почему Россия начала войну против Украины

Путин снова заявил, что РФ "заставили" начать войну против Украины.

1 октября 2026, 19:15
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин снова заявил, что Россия якобы не начинала войну против Украины, а была "вынуждена защищаться". Такую версию глава Кремля озвучил во время пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Путин рассказал, почему Россия начала войну против Украины

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам Путина, Россию якобы намеренно поставили в условия, при которых она была "вынуждена" применить оружие. Российский диктатор утверждает, что Москва не начинала боевых действий, а вроде бы отвечала на агрессию.

"Правда в отношении Украины состоит в том, что не Россия начала воевать, а с Россией начали воевать. Россию намеренно поставили в ситуацию, когда она была вынуждена защищаться, используя оружие и отвечать", — заявил глава Кремля.

Путин также повторил уже известные тезисы российской пропаганды о якобы "преследовании россиян" в Украине и "русофобии". Он заявил, что Украина якобы превратила это в государственную идеологию, а Запад вроде бы использует конфликт как инструмент для нанесения России стратегического поражения.

"Не нужно было превращать русофобию и убийство русских людей в государственную идеологию в Украине", — добавил Путин.

Заметим, что обстоятельства начала полномасштабной войны противоречат этой версии Путина. 24 февраля 2022 именно Путин объявил о начале "специальной военной операции", после чего российские войска начали масштабное вторжение на территорию Украины по нескольким направлениям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава ЦРУ в Москве передал Путину жесткое предупреждение из-за войны.

Также "Комментарии" писали, что генсек Марк Рютте отреагировал на ядерные угрозы России по отношению к НАТО.



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