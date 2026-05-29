Путін розіграв цілу комедію: у чому зізнався лідер Кремля

У ніч на 29 травня російський дрон влучив у житловий будинок у Румунії.

Володимир Путін.

Лідер Росії Володимир Путін на запитання журналістів про цей дрон розіграв цілу комедію. Показав себе нібито таким зібраним, дружнім і відкритим лідером, який виявляється не знає, де “блукають” дрони, запущені його військами.

“Щойно перед входом до цієї зали дізнався, мені доповіли про те, що сталася якась подія з нібито нашим дроном… Я навіть не розумію, про що йдеться. Ось я перед входом до зали, мені кажуть, знаєте, що дрон якийсь залетів до Румунії. Я говорю, не знаю, що за дрон. Ну от скажіть мені, яка там інформація йде у ЗМІ? Хто в Румунії говорить про те, що це російський дрон? Багато хто – це ніхто. Саме імена ... Урсула фон дер Ляєн. Не знаю, пані фон дер Ляєн не була в Румунії, вона ж не досліджувала останки цього дрону”, — зазначив Путін, повідомляє російське видання "ТАСС".

І після такої комедії Путін пустився у розмірковування, зазначив, що ніхто не може сказати, якого походження той чи інший літальний апарат доти, доки не проведено його експертизу.

Звісно зазначив, що дрон український: “Адже ми знаємо, що і до Фінляндії залітали українські дрони, і до Польщі, і кудись у країни Прибалтики залітали українські дрони. Перша реакція була така сама, як зараз ось у Румунії — ось караул, росіяни йдуть, росіяни б'ють”.

Потім, за його словами, за короткий з'ясовувалося, що нічого спільного з російськими літальними апаратами це не має, а це дрони українського походження, вони збилися з курсу, вони під впливом РЕБ або з якихось причин через недосконалість технічних даних туди залетіли і там впали.

“У цьому випадку думаю, що, швидше за все, йдеться саме про таку ситуацію. Нехай нам передадуть, ми проведемо об'єктивне розслідування і тільки тоді в цьому випадку дамо оцінку того, що сталося”, — резюмував Путін.

