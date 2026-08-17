Путін робить ставку на “чорну” зиму в Україні: як лідер РФ хоче змінити хід війни

“Чорна” зима може значно погіршити ситуацію на фронті. Адже це не тільки деморалізація військових, а можливе зменшення поставок на передову. Портал “Коментарі” дізнався у штучного інтелекту, як “чорна” зима вплине на фронт.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що головна небезпека “чорної” зими — не сам факт відключень, а їхній вплив на всю систему країни. Якщо морози збігатимуться з тривалими перебоями електрики, води та опалення, проблеми отримають бізнес, виробництво, транспорт і повсякденне життя людей. Зростатиме втома, а разом із нею — ризик нової хвилі виїзду населення.

Окремо бот наголошує на енергетиці. За його оцінкою, Росія намагатиметься бити по енергетичній інфраструктурі, одночасно тиснучи на економіку та психологічний стан суспільства. Але автоматичної поразки України така зима не означає. Ключовим стане те, чи зможе держава забезпечити людям тепло, зв’язок, базову логістику та швидке відновлення пошкодженої інфраструктури. Якщо так — ставка на виснаження тилу може не спрацювати.

Чат-бот Gemini дивиться на ситуацію дещо оптимістичніше. На його думку, навіть багатогодинні блекаути та холод не здатні самі по собі змінити війну на користь ворога.

Модель ШІ вважає, що головний удар припаде на економіку та волонтерський тил. Робота бізнесу на генераторах, проблеми з логістикою та загальне виснаження можуть зменшити ресурси, які суспільство спрямовує на підтримку фронту.

Водночас безпосередньо на бойові дії в окопах ситуація в тилу впливатиме значно менше. Чат-бот також припускає протилежний ефект: важка зима може змусити західних партнерів швидше надавати Україні ППО та енергетичне обладнання.

Тобто темрява в тилу, на думку бота, не обов’язково означатиме слабкість армії.

Чат-бот Grok дав найжорсткішу оцінку. Він прямо пов’язує стан тилу зі спроможністю фронту продовжувати війну.

Якщо в містах люди залишатимуться без електрики по 12-20 годин, без тепла та води, наслідки можуть швидко перейти на оборонну сферу. Можуть зупинятися підприємства, ускладнюватися логістика, а проблеми з побутом здатні додатково тиснути на мобілізаційні настрої. На думку Grok, саме цього і прагне Путін: не лише завдавати ударів по інфраструктурі, а й поступово виснажувати українське суспільство.

Втім, бачить і інший сценарій. Україна вже має досвід важких зим, а кожна нова енергетична криза може пришвидшувати розвиток децентралізованої енергетики та збільшувати кількість ударів у відповідь по російських об’єктах.

Усі три чат-боти сходяться в одному: “чорна” зима сама по собі не зламає Україну, але здатна серйозно виснажити тил. При цьому тривалі блекаути вдарять по економіці, бізнесу, логістиці та психологічному стану людей. А отже, опосередковано проблему відчує й фронт.

ChatGPT найбільше говорить про системну стійкість держави. Gemini вважає, що навіть важка зима не матиме вирішального впливу на безпосередні бойові дії та може посилити допомогу Заходу. Grok оцінює ризики для тилу найжорсткіше й прямо пов’язує енергетичну кризу з мобілізацією, виробництвом та моральним станом суспільства.

Отже, зима може стати для Росії зброєю тиску, але не гарантією перемоги. Все вирішить те, наскільки Україна зможе зберегти працездатність тилу під час ударів.

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