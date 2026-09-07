Путін різко змінив риторику про завершення війни в Україні: які вимоги насправді озвучив США

Вихідними відбулися активні переговори представників Трампа Кушнера та Віткоффа із лідером РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Прориву у бік миру не відбулося.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович розповів про умови Путіна та реалії, в яких перебуває Україна. За його словами, можна констатувати, що Росія ні на які компроміси йти не збирається. До того ж, як повідомляє західна преса, Путін дав зрозуміти, що готовий припинити війну тільки на своїх умовах.

“Більше того, він ці вимоги навіть намагається посилити, тому що з якогось дива вважає, що має військову перевагу над Україною. Хоча це абсолютно не так. І я сподіваюся, що американським гостям це теж, в принципі, дуже детально пояснили. За великим рахунком Путін вимагає реалізації тієї формули, яку він озвучив у 2024 році — українські війська повинні повністю відійти з територій так званих “ДНР”, “ЛНР”, а також Херсонської, Запорізької областей, включно з тими частинами, які не окуповані РФ. Україна не вступає в НАТО, має нейтральний статус, позаблокова без'ядерна держава…”, — зауважив експерт.

За його словами, все зводиться до простої формули — “ви нам віддайте все, що ми хочемо, а потім ми можливо за певних умов з вами поговоримо”.

Рейтерович переконаний, що змінити ситуацію та риторику Путіна тільки змінами на фронті. Допоможе вплинути на Путіна і масштабування ударів углиб РФ.

“Це може все ж таки підвести до ситуації, в якій у Путіна не буде іншого вибору, ніж сідати за стіл перемовин і спробувати домовитися про якусь угоду, яку він зможе видати за якусь велику перемогу перед своїм плебсом”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який жорсткий сигнал Путін послав Зеленському перед візитом спецпредставників Трампа.



