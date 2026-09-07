Путін різко змінив риторику про завершення війни в Україні: які вимоги насправді озвучив США

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Кречмаровская Наталия
Вихідними відбулися активні переговори представників Трампа Кушнера та Віткоффа із лідером РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Прориву у бік миру не відбулося.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович розповів про умови Путіна та реалії, в яких перебуває Україна. За його словами, можна констатувати, що Росія ні на які компроміси йти не збирається. До того ж, як повідомляє західна преса, Путін дав зрозуміти, що готовий припинити війну тільки на своїх умовах.
За його словами, все зводиться до простої формули — “ви нам віддайте все, що ми хочемо, а потім ми можливо за певних умов з вами поговоримо”.
Рейтерович переконаний, що змінити ситуацію та риторику Путіна тільки змінами на фронті. Допоможе вплинути на Путіна і масштабування ударів углиб РФ.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який жорсткий сигнал Путін послав Зеленському перед візитом спецпредставників Трампа.