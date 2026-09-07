Путин резко изменил риторику о завершении войны в Украине: какие требования на самом деле озвучил США

На выходных состоялись активные переговоры представителей Трампа Кушнера и Уиткоффа с лидером РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Прорыва в сторону мира не произошло.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассказал об условиях Путина и о реалиях, в которых находится Украина. По его словам, можно констатировать, что Россия ни на какие компромиссы идти не собирается. Кроме того, как сообщает западная пресса, Путин дал понять, что готов прекратить войну только на своих условиях.

"Более того, он эти требования даже пытается усилить, потому что с какой-то степени считает, что имеет военное превосходство над Украиной. Хотя это совершенно не так. И я надеюсь, что американским гостям это тоже, в принципе, очень детально объяснили. По большому счету Путин требует реализации той формулы, которую он озвучил в 2024 году - украинские войска должны полностью отойти с территорий так называемых "ДНР", "ЛНР", а также Херсонской, Запорожской областей, включая те части, которые не оккупированы РФ. Украина не вступает в НАТО, имеет нейтральный статус, безблоковое безъядерное государство…”, — отметил эксперт.

По его словам, все сводится к простой формуле – "вы нам отдайте все, что мы хотим, а потом мы возможно при определенных условиях с вами поговорим".

Рейтерович уверен, что изменить ситуацию и риторику Путина только изменениями на фронте. Поможет повлиять на Путина и масштабирование ударов в глубь РФ.

"Это может все же подвести к ситуации, в которой у Путина не будет другого выбора, чем садиться за стол переговоров и попытаться договориться о каком-то соглашении, которое он сможет выдать за какую-то победу перед своим плебсом", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой жесткий сигнал Путин послал Зеленскому перед визитом спецпредставителей Трампа.



