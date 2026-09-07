Путин резко изменил риторику о завершении войны в Украине: какие требования на самом деле озвучил США

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Кречмаровская Наталия
На выходных состоялись активные переговоры представителей Трампа Кушнера и Уиткоффа с лидером РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Прорыва в сторону мира не произошло.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассказал об условиях Путина и о реалиях, в которых находится Украина. По его словам, можно констатировать, что Россия ни на какие компромиссы идти не собирается. Кроме того, как сообщает западная пресса, Путин дал понять, что готов прекратить войну только на своих условиях.
По его словам, все сводится к простой формуле – "вы нам отдайте все, что мы хотим, а потом мы возможно при определенных условиях с вами поговорим".
Рейтерович уверен, что изменить ситуацию и риторику Путина только изменениями на фронте. Поможет повлиять на Путина и масштабирование ударов в глубь РФ.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой жесткий сигнал Путин послал Зеленскому перед визитом спецпредставителей Трампа.