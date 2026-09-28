Путін пускає у хід три очевидних варіанти: чому тепер війна не зупиниться

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Кравцев Сергей
Фактично не має сумніву, що ворог повернувся до стратегії ескалації. Нічого нового росіяни не задіюють. Захоплення частини Грузії "прикрили" спробою анексії Криму. Крим – спробою захопити весь Донбас. Донбас – спробою підкорити всю Україну. Не вдається… І для того, щоб підняти ще ставки, ворог пускає в хід три очевидних варіанти. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
За його словами, поведінкою противника керує абсолютно невротичне мислення, де немає місця логіці – лише суцільні комплекси. Ця істерика – від безсилля й розуміння, куди це все йде. І майбутнє цілком прогнозоване, але негативні наслідки є вже зараз і вони ще принесуть багато біди. Ліки "переговорами" вже тут не допоможуть. Невротик буде продовжувати свою злочинну справу, доки його стратегія приносить бодай якийсь здобуток. Він не зупиниться, доки його не зупинити силою.
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