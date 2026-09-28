Путин пускает в ход три очевидных варианта: почему теперь война не остановится

Фактически не сомневается, что враг вернулся к стратегии эскалации. Ничего нового россияне не задействуют. Захват части Грузии "прикрыли" попыткой аннексии Крыма. Крым – попыткой захватить весь Донбасс. Донбасс – попытка покорить всю Украину. Не удается… И для того чтобы поднять еще ставки, враг пускает в ход три очевидных варианта. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Первый – ядерный шантаж. Уже пробовали в 2022 году. Получили "по рукам". Достоверность сейчас низкая. Второй – продолжать в Украине, с акцентом на террор против гражданского населения. Для принуждения к капитуляции. Надеются, но сомневаются, что сработает. Третий – таки атаковать, так или иначе, сопредельные страны НАТО и ЕС, чтобы напугать европейцев и повлиять на помощь Украине", – отметил эксперт.

По его словам, поведением противника руководит абсолютно невротическое мышление, где нет места логике – только сплошные комплексы. Эта истерика от бессилия и понимания, куда это все идет. И будущее вполне прогнозируемо, но негативные последствия уже сейчас и они еще принесут много беды. Лекарство "переговорами" уже здесь не поможет. Невротик будет продолжать свое преступное дело, пока его стратегия приносит хоть какое-то достижение. Он не остановится, пока его не остановит силой.

"В сухом остатке: пока ключевые страны Европы реально не включатся в войну на стороне Украины – война в Европе будет продолжаться. Единственный способ не дать россиянам растягивать войну на годы – сделать несколько шагов на опережение. Сделать эти шаги в более выгодных условиях, чем ждать, когда сапог русского солдата ступит и на вашу землю. Шанс еще есть. Может, все-таки найдутся наконец лидеры, кто не потеряет его", – отметил дипломат.

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