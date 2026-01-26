logo_ukra

Путін просить ще натиснути: кого вербує Кремль для відправлення в піхоту
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін просить ще натиснути: кого вербує Кремль для відправлення в піхоту

У ISW звернули увагу, що Кремль вербує операторів дронів, але відправляє їх у піхоту

26 січня 2026, 09:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія посилює кампанію з набору особового складу у так звані сили безпілотних систем, проте частина новобранців у результаті може бути використана у звичайних сухопутних підрозділах. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін просить ще натиснути: кого вербує Кремль для відправлення в піхоту

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За даними аналітиків, Міністерство оборони РФ запустило федеральну кампанію із залучення контрактників до підрозділів безпілотних систем. Потенційним рекрутам пропонують однорічні контракти, які формально передбачають службу виключно у "дронових" частинах. Російське військове відомство робить ставку на молодих людей з аналітичними здібностями, комп'ютерною грамотністю, гарною координацією та стійким вестибулярним апаратом. Особливий акцент робиться на студентів та спеціалістів у сфері технологій.

У Міноборони РФ стверджують, що такі контрактники не можуть бути переведені в піхоту і мають право залишити службу після одного року, якщо не погодяться на продовження контракту. Проте, як повідомляє російське опозиційне видання Astra, з середини січня 2026 року вербувальні кампанії активно проводяться у російських вишах, де студентів схиляють до підписання стандартних контрактів Міноборони, а не спеціальних угод для безпілотних підрозділів.

За оцінкою ISW, стандартний контракт дозволяє командуванню переводити новобранців у піхотні частини та спрямовувати їх на передову, а також утримувати на службі навіть після формального закінчення річного терміну.

Аналітики зазначають, що Кремль шукає нові засоби компенсувати високі втрати російської армії на фронті. Влада використовує аргументи про "захист критичної інфраструктури" як прикриття для розширення мобілізаційних можливостей та підготовки резервістів. При цьому вербування концентрується в центральних регіонах Росії, щоб уникнути примусового призову у політично чутливих містах, насамперед у Москві.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у США розповіли, що відкидає Москва на тлі нових переговорів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-january-25-2026/
