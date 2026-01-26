Путин просит еще поднажать: кого вербует Кремль для отправки в пехоту

Россия усиливает кампанию по набору личного состава в так называемые силы беспилотных систем, однако часть новобранцев в итоге может быть использована в обычных сухопутных подразделениях. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, Министерство обороны РФ запустило федеральную кампанию по привлечению контрактников в подразделения беспилотных систем. Потенциальным рекрутам предлагают однолетние контракты, которые формально предусматривают службу исключительно в "дроновых" частях. Российское военное ведомство делает ставку на молодых людей с аналитическими способностями, компьютерной грамотностью, хорошей координацией и устойчивым вестибулярным аппаратом. Особый акцент делается на студентов и специалистов в сфере технологий.

В Минобороны РФ утверждают, что такие контрактники не могут быть переведены в пехоту и имеют право покинуть службу по истечении одного года, если не согласятся на продление контракта. Однако, как сообщает российское оппозиционное издание Astra, с середины января 2026 года вербовочные кампании активно проводятся в российских вузах, где студентов склоняют к подписанию стандартных контрактов Минобороны, а не специальных соглашений для беспилотных подразделений.

По оценке ISW, стандартный контракт позволяет командованию переводить новобранцев в пехотные части и направлять их на передовую, а также удерживать на службе даже после формального окончания годичного срока.

Аналитики отмечают, что Кремль ищет новые способы компенсировать высокие потери российской армии на фронте. Власти используют аргументы о "защите критической инфраструктуры" как прикрытие для расширения мобилизационных возможностей и подготовки резервистов. При этом вербовка концентрируется в центральных регионах России, чтобы избежать принудительного призыва в политически чувствительных городах, прежде всего в Москве.

