Путін продовжує викидати мільярди на удари по Україні: названо прихований задум Кремля

Публіцист Віталій Портников вважає, що остання масована атака Росії по Києву та Київській області стала радше проявом емоцій і внутрішньої кризи Кремля, ніж продуманою військовою операцією. На його думку, багато хто пов’язує ці удари з бажанням Володимира Путіна помститися за політичні та репутаційні удари, яких він зазнав останнім часом, зокрема під час підготовки до параду 9 травня. Інші ж припускають, що таким чином Кремль намагається компенсувати проблеми російської армії на Донеччині.

Водночас Портников наголошує, що ця атака виглядала насамперед безглуздою з військової точки зору. За його словами, Росія витратила колосальні ресурси на удари по цивільних об’єктах — ринку, торговельному центру, кав’ярнях та іподрому. Навіть ракету "Орешнік", яку російська пропаганда останніми місяцями активно демонструвала як новітню зброю, застосували для удару по гаражному кооперативу в Білій Церкві.

"Навіть якщо повірити поясненням, що Москва хотіла знищити якийсь військовий об’єкт, для цього цілком вистачило б безпілотників і кількох балістичних ракет", — зазначив Портников.

Публіцист зауважив, що добре пам’ятає Путіна ще з початку його президентства. За його словами, російський лідер завжди був жорстким, холодним і самовпевненим політиком, однак раніше його дії мали чітку логіку та зрозумілі цілі.

"Ця атака — свідчення швидше номенклатурної, посадової неадекватності. Саме те, чого Путін ніколи не міг собі дозволити в минулому", —пише автор.

На думку Портникова, навіть частина російської еліти, яка поділяє погляди Кремля, дедалі більше розчаровується в поведінці Путіна. Він підкреслює, що ці люди не є опонентами російського режиму, однак очікують від керівництва більш прагматичних та прорахованих рішень.

"Цих людей також не назвеш лібералами — вони сповідують ту саму програму, що й Путін. Але адекватності Путін останнім часом не проявляє від слова зовсім", — наголосив публіцист.

Портников вважає, що така ситуація робить поведінку Кремля дедалі менш прогнозованою та більш небезпечною.

