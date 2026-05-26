Путин продолжает выбрасывать миллиарды на удары по Украине: назван скрытый замысел Кремля

Публицист Виталий Портников считает, что последняя массированная атака России по Киеву и Киевской области стала скорее проявлением эмоций и внутреннего кризиса Кремля, чем продуманной военной операцией. По его мнению, многие связывают эти удары с желанием Владимира Путина отомстить за политические и репутационные удары, которые он получил в последнее время, в частности во время подготовки к параду 9 мая. Другие же предполагают, что таким образом Кремль пытается компенсировать проблемы российской армии в Донецкой области.

Фото: из открытых источников

В то же время Портников отмечает, что эта атака выглядела прежде всего бессмысленной с военной точки зрения. По его словам, Россия потратила колоссальные ресурсы на удары по гражданским объектам — рынку, торговому центру, кафе и ипподрому. Даже ракета "Орешник", которую российская пропаганда в последние месяцы активно демонстрировала как новейшее оружие, применили для удара по гаражному кооперативу в Белой Церкви.

"Даже если поверить объяснениям, что Москва хотела уничтожить какой-нибудь военный объект, для этого вполне хватило бы беспилотников и нескольких баллистических ракет", — отметил Портников.

Публицист заметил, что хорошо помнит Путина еще с начала его президентства. По его словам, российский лидер всегда был жестким, холодным и самоуверенным политиком, однако раньше его действия имели четкую логику и понятные цели.

"Эта атака — свидетельство скорее номенклатурной, должностной неадекватности. Именно то, чего Путин никогда не мог себе позволить в прошлом", — пишет автор.

По мнению Портникова, даже часть российской элиты, разделяющей взгляды Кремля, все больше разочаровывается в поведении Путина. Он подчеркивает, что эти люди не оппоненты российского режима, однако ожидают от руководства более прагматических и просчитанных решений.

"Этих людей также не назовешь либералами — они исповедуют ту же программу, что и Путин. Но адекватности Путин в последнее время не проявляет от слова совсем", — подчеркнул публицист.

Портников считает, что такая ситуация делает поведение Кремля все менее прогнозируемым и более опасным.

Портал "Комментарии" уже писал , что советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что предстоящая избирательная кампания в стране будет чрезвычайно напряженной и эмоциональной независимо от того, в каком формате будет проходить следующий политический цикл.