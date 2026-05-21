Путін прийняв остаточне рішення: названо два сценарії нещадного удару з півночі

У Росії розглядаються щонайменше два варіанти дій проти України з території Білорусі або Брянської області РФ. Це може бути як спроба масштабного наступу, так і формування так званих "буферних зон" уздовж кордону, заявив військовий експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко.

Він наголошує, що Україна усвідомлює постійні ризики з північного напрямку, адже кордон із РФ і союзницькі відносини Росії та Білорусі створюють довготривалу загрозу. Саме тому українські Сили оборони постійно посилюють ці ділянки та готуються до різних сценаріїв.

За словами Мусієнка, військове командування розглядає кілька можливих варіантів розвитку подій. Частина з них передбачає не лише дії проти України, а й потенційні провокації або наступальні операції через Білорусь у напрямку країн Балтії. У разі відсутності великих угруповань імовірні також диверсії, удари дронами та інші гібридні дії

Він підкреслює, що Україна відкрито говорить про ці загрози, щоб демонструвати готовність до будь-якого сценарію. Кордон постійно укріплюється, а розвідка відстежує переміщення військ противника.

Серед ключових сценаріїв експерт виділяє два. Перший — формування великого наступального угруповання, що потребуватиме значних ресурсів і перекидання сил з інших напрямків. У такому разі українські війська можуть діяти превентивно та знищувати противника ще на підходах.

Другий сценарій — спроба Росії відволікти українські сили на північ, створюючи напругу та загрозу "буферних зон". Подібні дії вже фіксувалися на Сумщині, але були безуспішними.

На думку експерта, Україна в будь-якому випадку реагуватиме контрзаходами, щоб зірвати реалізацію російських планів.

