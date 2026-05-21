Путин принял окончательное решение: названы два сценария беспощадного удара с севера

В России рассматриваются не менее двух вариантов действий против Украины с территории Беларуси или Брянской области РФ. Это может быть как попытка масштабного наступления, так и формирование так называемых "буферных зон" вдоль границы, заявил военный эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко.

Он отмечает, что Украина осознает постоянные риски по северному направлению, ведь граница с РФ и союзнические отношения России и Беларуси создают долговременную угрозу. Именно поэтому украинские Силы обороны постоянно усиливают эти участки и готовятся к разным сценариям.

По словам Мусиенко, военное командование рассматривает несколько возможных вариантов развития событий. Часть из них предусматривает не только действия против Украины, но потенциальные провокации или наступательные операции через Беларусь в направлении стран Балтии. В случае отсутствия крупных группировок возможны также диверсии, удары дронами и другие гибридные действия.

Он подчеркивает, что Украина открыто говорит об этих угрозах, чтобы демонстрировать готовность к любому сценарию. Граница постоянно укрепляется, а разведка отслеживает перемещение войск противника.

Среди ключевых сценариев эксперт выделяет два. Первый — формирование большой наступательной группировки, которая потребует значительных ресурсов и опрокидывания сил по другим направлениям. В таком случае, украинские войска могут действовать превентивно и уничтожать противника еще на подходах.

Второй сценарий – попытка России отвлечь украинские силы на север, создавая напряжение и угрозу "буферных зон". Подобные действия уже фиксировались в Сумской области, но были безуспешными.

По мнению эксперта, Украина в любом случае будет реагировать контрмерами, чтобы сорвать реализацию российских планов.

