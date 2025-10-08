Путін прирік цілі регіони на блекаут: озвучено дуже тривожний для України прогноз

Останнім часом Росія активізувала атаки на енергетичну інфраструктуру в різних регіонах України. Хоча нинішня ситуація в енергосистемі краща, ніж у попередні роки, загроза блекаутів залишається серйозною — особливо на тлі змін у тактиці ворога, заявили енергетичний експерт Геннадій Рябцев та директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Фото: з відкритих джерел

Як зазначає Рябцев, якщо раніше армія РФ націлювалася здебільшого на великі енергетичні об'єкти, то тепер її фокус змістився на інфраструктуру операторів систем розподілу, особливо в прифронтових регіонах. Ворог запускає одночасно 20–30 дронів, намагаючись перенавантажити українську ППО — аби хоча б 5–10 безпілотників досягли цілі. Однак не всі критичні об’єкти у прикордонних зонах мають навіть базовий рівень захисту.

Крім того, росіяни активно б’ють по газовидобувній інфраструктурі та об’єктах зберігання газу. За словами Рябцева, якщо буде зруйновано компресорні станції, газ зі сховищ не вдасться транспортувати, навіть якщо його запаси залишаться достатніми.

Експерт вважає, що після серії ударів по прифронтових регіонах Росія може змістити акценти на об'єкти "Укренерго" та генерувальні потужності. Тому вже зараз критично важливо посилити не лише активний, а й інженерно-технічний захист ключової інфраструктури.

У свою чергу, Олександр Харченко наголошує, що найбільший ризик мають території в межах 100–120 км від лінії фронту та кордону з РФ. Постійні обстріли створюють надзвичайно складні умови для роботи енергетиків, особливо у Сумській та Чернігівській областях.

Як вже писали "Коментарі", колишній директор ЦРУ стверджує, що нині існує унікальна можливість остаточно знищити військову економіку Росії. Для цього потрібно якомога швидше реалізувати низку необхідних заходів.