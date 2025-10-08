Путин обрек целые регионы на блекаут: озвучен очень тревожный для Украины прогноз

В последнее время Россия активизировала атаки на энергетическую инфраструктуру в разных регионах Украины. Хотя нынешняя ситуация в энергосистеме лучше, чем в предыдущие годы, угроза блекаутов остается серьезной – особенно на фоне изменений в тактике врага, заявили энергетический эксперт Геннадий Рябцев и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Фото: из открытых источников

Как отмечает Рябцев, если раньше армия РФ нацеливалась в большинстве своем на крупные энергетические объекты, то теперь ее фокус сместился на инфраструктуру операторов систем распределения, особенно в прифронтовых регионах. Враг запускает одновременно 20–30 дронов, пытаясь перегрузить украинскую ПВО — чтобы хотя бы 5–10 беспилотников достигли цели. Однако не все критические объекты в приграничных зонах имеют даже базовый уровень защиты.

Кроме того, россияне активно избивают по газодобывающей инфраструктуре и объектам хранения газа. По словам Рябцева, если будут разрушены компрессорные станции, газ из хранилищ не удастся транспортировать, даже если его запасы останутся достаточными.

Эксперт считает, что после серии ударов по прифронтовым регионам Россия может сместить акценты на объекты "Укрэнерго" и генерирующие мощности. Поэтому уже сейчас критически важно усилить не только активную, но и инженерно-техническую защиту ключевой инфраструктуры.

В свою очередь Александр Харченко отмечает, что наибольший риск имеют территории в пределах 100-120 км от линии фронта и границы с РФ. Постоянные обстрелы создают сложнейшие условия для работы энергетиков, особенно в Сумской и Черниговской областях.

