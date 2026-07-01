Путін принизиться через капітуляцію у війні в Україні, але є нюанс: три пригололмшливі версії

Останнім часом все більше військових експертів та аналітиків схиляються до думки, що до осені поточного року варто чекати на кардинальний перелом у війні в Україні, після якого бойові дії в Україні або припиняться, або будуть заморожені. Підставлю для такого сценарію називають успішні атаки ЗСУ на військові об'єкти у Росії та, як наслідок, повне виснаження економіки країни агресора. Проте чи варто українцям розслаблятися та сподіватися, що за кілька місяців війна буде зовсім іншою? Видання "Коментарі" вирішило з'ясувати думку трьох версій штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

На думку чат-боту Gemini, російський диктатор побудував систему влади, в якій його політичне майбутнє напряму залежить від образу непереможного лідера. Визнання поразки означало б для нього втрату легітимності та могло б створити загрозу самому режиму. Тому навіть у разі втрати окупованих територій чи серйозних економічних проблем Кремль намагатиметься подати це як "досягнення цілей спецоперації" або "захист Росії від НАТО". Пропаганда просто змінить трактування того, що вважати перемогою.

Чат-бот ChatGPT також припускає, що Кремль може погодитися на заморожування війни або відступ лише тоді, коли внутрішні ризики — економічна криза, боротьба за владу чи загроза дестабілізації — стануть небезпечнішими, ніж саме продовження бойових дій.

Версія ШІ Copilot вважає, що офіційне визнання поразки також малоймовірне. На його думку, влада Росії тримається на демонстрації сили, тому навіть очевидні невдачі пояснюватимуться як тимчасові труднощі. Найімовірніше, Путін піде на переговори або перемир'я лише тоді, коли російська армія втратить наступальний потенціал, а санкції суттєво послаблять економіку. При цьому будь-які поступки Кремль спробує видати за власну дипломатичну перемогу.

Подібної позиції дотримується і ChatGPT. Авторитарні режими рідко визнають свої помилки відкрито, натомість змінюють риторику й пояснюють відступи "виконанням поставлених завдань". Перелом може настати тоді, коли військові втрати, економічне виснаження та міжнародний тиск зроблять продовження війни надто дорогим для російського керівництва. Однак навіть у такому разі Кремль, найімовірніше, не говоритиме про поразку, а спробує представити зміну курсу як власний успіх.

Отже, усі три моделі штучного інтелекту сходяться в одному: добровільного визнання поразки від Путіна очікувати не варто. Якщо політика Кремля зазнає краху, це стане очевидним насамперед через розвиток подій на полі бою, економічний стан Росії та внутрішні процеси в самій країні, а не через офіційні заяви російського керівництва.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія, ймовірно, завершує підготовку до нового масштабного комбінованого удару по Україні. Про це повідомляють моніторингові ресурси, які фіксують ознаки накопичення сил і засобів, що можуть бути задіяні під час чергової масованої атаки. Водночас наведені оцінки не мають офіційного підтвердження, тому українцям рекомендують стежити за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ та інших державних органів.