Окупанти жорстко вдарять по Україні: нові цілі атаки ворога приголомшують

Росія, ймовірно, завершує підготовку до нового масштабного комбінованого удару по Україні. Про це повідомляють моніторингові ресурси, які фіксують ознаки накопичення сил і засобів, що можуть бути задіяні під час чергової масованої атаки. Водночас наведені оцінки не мають офіційного підтвердження, тому українцям рекомендують стежити за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ та інших державних органів.

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За інформацією моніторів, Росія може залучити до операції стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160 і Ту-22М3, винищувачі МіГ-31К, кораблі-носії крилатих ракет у Чорному та Каспійському морях, а також значну кількість ударних безпілотників і дронів-імітаторів. Крім того, йдеться про можливе застосування балістичних і гіперзвукових ракет із районів Брянської, Курської та Ростовської областей РФ, а також із тимчасово окупованого Криму.

Як зазначають автори повідомлень, пріоритетом для противника можуть залишатися об'єкти енергетичної, транспортної та критичної інфраструктури. Серед імовірних цілей називають Дніпропетровську область, зокрема район Кам'янського, де розташовані Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ТЕЦ, судноплавний шлюз, промислові підприємства, водонасосні станції каналу Дніпро—Донбас, Аульський водовід і автомобільний міст.

Також у переліку можливих напрямків удару фігурують Київ і Київська область. Моніторингові ресурси згадують район міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни), Київську ГЕС у Вишгороді, Дарницьку ТЕЦ-4, Київську ТЕЦ-5, центральний вузол зв'язку, станцію теплопостачання, Ірпінський військовий госпіталь, об'єкти Служби зовнішньої розвідки України та інфраструктуру в районі Чубинського.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська пропаганда активізувала нову інформаційно-психологічну кампанію, спрямовану на поширення паніки серед жителів Сумської області. У мережі активно поширюються неправдиві повідомлення про нібито швидке захоплення Сум російськими військами та підготовку міста до здачі.