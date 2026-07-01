Оккупанты жестко ударят по Украине: новые целые атаки врага ошеломляют

Россия, вероятно, завершает подготовку к новому масштабному комбинированному удару по Украине. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы, фиксирующие признаки накопления сил и средств, которые могут быть задействованы в ходе очередной массированной атаки. В то же время, приведенные оценки не имеют официального подтверждения, поэтому украинцам рекомендуют следить за сообщениями Воздушных сил ВСУ и других государственных органов.

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По информации мониторов, Россия может вовлечь в операцию стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3, истребители МиГ-31К, корабли-носители крылатых ракет в Черном и Каспийском морях, а также значительное количество ударных беспилотников и дронов-имитаторов. Кроме того, речь идет о возможном применении баллистических и гиперзвуковых ракет из районов Брянской, Курской и Ростовской областей РФ, а также временно оккупированного Крыма.

Как отмечают авторы сообщений, приоритетом для противника могут оставаться объекты энергетической, транспортной и критической инфраструктуры. Среди вероятных целей называют Днепропетровскую область, в частности, район Каменского, где расположены Среднеднепровская ГЭС, Днепровская ТЭЦ, судоходный шлюз, промышленные предприятия, водонасосные станции канала Днепр—Донбасс, Аульский водовод и автомобильный мост.

Также в списке возможных направлений удара фигурируют Киев и Киевская область. Мониторинговые ресурсы упоминают район международного аэропорта "Киев" (Жуляны), Киевскую ГЭС в Вышгороде, Дарницкую ТЭЦ-4, Киевскую ТЭЦ-5, центральный узел связи, станцию теплоснабжения, Ирпенский военный госпиталь, объекты Службы внешней разведки Украины и инфраструктуру в районе.

Портал "Комментарии" уже писал , что российская пропаганда активизировала новую информационно-психологическую кампанию, направленную на распространение паники среди жителей Сумской области. В сети активно распространяются ложные сообщения о якобы скором захвате Сум российскими войсками и подготовке города к сдаче.