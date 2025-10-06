logo_ukra

BTC/USD

123427

ETH/USD

4534.33

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін придумав, як змусити українів фінансувати його війну: вражаючий план
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін придумав, як змусити українів фінансувати його війну: вражаючий план

Протягом усієї окупації Кремль застосовував штучно низькі тарифи на комунальні послуги як засіб пропаганди, щоб створити враження турботи та демонструвати "комфортне життя під владою Росії".

6 жовтня 2025, 10:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

З 1 жовтня 2026 року Росія планує підвищити тарифи на електроенергію для мешканців тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей на 30–50%. Це зростання значно перевищить рівень тарифів у більшості російських регіонів і, найімовірніше, пов’язане з поглибленням бюджетного дефіциту та потребою фінансування військових дій, повідомляє Центр протидії дезінформації у своєму офіційному Telegram-каналі.

Путін придумав, як змусити українів фінансувати його війну: вражаючий план

Фото: з відкритих джерел

Впродовж усієї окупації Кремль свідомо встановлював штучно занижені тарифи на комунальні послуги, використовуючи їх як інструмент пропаганди. Головною метою було створення враження, що окупаційна влада дбає про мешканців і забезпечує "якісне життя під російським управлінням".

Проте зараз ситуація змінилася: Російська Федерація більше не має ресурсів підтримувати цю ілюзію. З огляду на зростаючий дефіцит бюджету та необхідність забезпечувати фінансування війни, Кремль починає скасовувати раніше надані пільги для жителів тимчасово окупованих територій, поступово підвищуючи тарифи на електроенергію. Вартість комунальних послуг може зрости до рівня, який існує у центральних регіонах Росії, або навіть перевищити його.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що Росія вимагає сплачувати тарифи "як у Москві", але при цьому не забезпечує навіть мінімальних умов для нормального життя на окупованих територіях. Інфраструктура там серйозно пошкоджена, спостерігаються регулярні перебої з електропостачанням, а також проблеми з доступом до води, що суттєво погіршує якість життя місцевих жителів.

Як вже писали "Коментарі", мер Львова Андрій Садовий прокоментував хвилю відео та дописів у соцмережах, де його звинувачують в обстрілі міста. У таких повідомленнях стверджують, що нібито саме він "спрямував" ракети на Львів. Садовий відповів, що це – частина російської пропаганди, яка має на меті розколоти українське суспільство.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини