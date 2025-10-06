Путін придумав, як змусити українів фінансувати його війну: вражаючий план

З 1 жовтня 2026 року Росія планує підвищити тарифи на електроенергію для мешканців тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей на 30–50%. Це зростання значно перевищить рівень тарифів у більшості російських регіонів і, найімовірніше, пов’язане з поглибленням бюджетного дефіциту та потребою фінансування військових дій, повідомляє Центр протидії дезінформації у своєму офіційному Telegram-каналі.

Фото: з відкритих джерел

Впродовж усієї окупації Кремль свідомо встановлював штучно занижені тарифи на комунальні послуги, використовуючи їх як інструмент пропаганди. Головною метою було створення враження, що окупаційна влада дбає про мешканців і забезпечує "якісне життя під російським управлінням".

Проте зараз ситуація змінилася: Російська Федерація більше не має ресурсів підтримувати цю ілюзію. З огляду на зростаючий дефіцит бюджету та необхідність забезпечувати фінансування війни, Кремль починає скасовувати раніше надані пільги для жителів тимчасово окупованих територій, поступово підвищуючи тарифи на електроенергію. Вартість комунальних послуг може зрости до рівня, який існує у центральних регіонах Росії, або навіть перевищити його.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що Росія вимагає сплачувати тарифи "як у Москві", але при цьому не забезпечує навіть мінімальних умов для нормального життя на окупованих територіях. Інфраструктура там серйозно пошкоджена, спостерігаються регулярні перебої з електропостачанням, а також проблеми з доступом до води, що суттєво погіршує якість життя місцевих жителів.

