С 1 октября 2026 г. Россия планирует повысить тарифы на электроэнергию для жителей временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей на 30-50%. Этот рост значительно превысит уровень тарифов в большинстве российских регионов и, скорее всего, связан с углублением бюджетного дефицита и потребностью финансирования военных действий, сообщает Центр противодействия дезинформации в своем официальном Telegram-канале.

Фото: из открытых источников

В течение всей оккупации Кремль сознательно устанавливал искусственно заниженные тарифы на коммунальные услуги, используя их как инструмент пропаганды. Главной целью было создание впечатления, что оккупационные власти заботятся о жильцах и обеспечивают "качественную жизнь под российским управлением".

Однако сейчас ситуация изменилась: у Российской Федерации больше нет ресурсов поддерживать эту иллюзию. Учитывая растущий дефицит бюджета и необходимость обеспечивать финансирование войны, Кремль начинает отменять ранее предоставленные льготы жителям временно оккупированных территорий, постепенно повышая тарифы на электроэнергию. Стоимость коммунальных услуг может возрасти до уровня, существующего в центральных регионах России, или даже превысить его.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что Россия требует платить тарифы "как в Москве", но при этом не обеспечивает даже минимальные условия для нормальной жизни на оккупированных территориях. Инфраструктура там серьезно повреждена, наблюдаются регулярные перебои с электроснабжением, а также проблемы с доступом к воде, что ухудшает качество жизни местных жителей.

Как уже писали "Комментарии", мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал волну видео и сообщений в соцсетях, где его обвиняют в обстреле города. В таких сообщениях утверждают, что якобы именно он "направил" ракеты во Львов. Садовый ответил, что это часть российской пропаганды, которая имеет целью расколоть украинское общество.