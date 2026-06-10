Путін придумав страшне покарання для критиків війни: розкрито вражаючі подробиці

Кремлівський правитель Володимир Путін підписав новий закон, який надає державі право арештовувати майно громадян РФ, що виїхали за кордон, за дії, нібито "на шкоду інтересам Російської Федерації". Про це повідомляє The Moscow Times. Документ уже опубліковано на офіційному порталі правової інформації, а його чинність набирає з 1 вересня 2026 року.

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Закон визначає широкий спектр дій, які можуть розцінюватися як правопорушення. До них віднесено "дискредитацію" російської армії, заклики до введення санкцій проти РФ, пропаганду "нацизму", поширення "екстремістських матеріалів", порушення порядку діяльності "іноземного агента", а також несплату штрафів за подібні дії. Особливістю нового закону є те, що арешт майна та коштів на банківських рахунках може проводитися без урахування розміру штрафу.

Крім того, документ передбачає можливість застосування забезпечувального арешту майна російських емігрантів уже на стадії складання протоколу. Остаточне рішення про арешт ухвалює суд. Це дозволяє державі фактично покарати громадян, які висловлюють незгоду з політикою Кремля, ще до завершення судового розгляду.

У пояснювальній записці наголошується, що закон покликаний реагувати на діяльність так званих "релокантів", які нібито діють проти інтересів РФ, а також припиняти заклики, що стосуються територіальної цілісності та конституційного устрою країни. Таким чином, закон створює новий механізм контролю та тиску на російських громадян за кордоном, розширюючи можливості держави щодо репресій проти опозиційної діяльності.

Експерти відзначають, що ці норми ще більше ускладнять ситуацію для громадян, які покинули Росію через політичні або ідеологічні переконання, і фактично легалізують арешт їхнього майна без чіткого зв’язку з розміром будь-яких штрафів. Закон набирає чинності восени 2026 року, і вже зараз викликає занепокоєння серед правозахисників і міжнародної спільноти.

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